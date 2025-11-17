Tang lễ Triển Chiêu

Nam diễn viên kỳ cựu Chân Chí Cường đột ngột qua đời ở tuổi 59 hôm 21/10. Nguyên nhân không được công bố. Theo nguồn tin từ Stheadline, tài tử có thể trụy tim sau khi chơi bóng.

Tang lễ của diễn viên được tổ chức hôm 16/11 tại nhà tang lễ Thế giới Hong Kong (Trung Quốc). Phía trên linh cữu đặt tấm hoành phi mang dòng chữ “Vĩnh viễn hoài niệm”, ở giữa là vòng hoa hình trái tim do vợ - bà Phương Tâm Viện - đặt với lời nhắn “Mãi mãi trong tim”.

Tang lễ Chân Chí Cường. Ảnh: HK01.

Sinh thời, Chân Chí Cường có quan hệ rộng trong giới giải trí, nhận được tình cảm đặc biệt từ đồng nghiệp. Nhiều nghệ sĩ thân thiết đã gửi vòng hoa đến viếng, trong đó có vợ chồng Trần Triển Bằng, vợ chồng Lữ Tụng Hiền, vợ chồng Tô Chí Uy, vợ chồng Khương Hạo Văn, vợ chồng Trần Vinh Tuấn cùng các nghệ sĩ Lê Thụy Ân, Dương Ngọc Mai, Giang Mỹ Nghi, Huỳnh Ái Dao, Lưu Tích Hiền, Ngũ Vịnh Quốc, Ngô Hoán Nghi, Khu Vĩnh Quyền, Trương Văn Từ, Mạch Thúy Hà, Đặng Anh Mẫn, Vương Tuấn Đường, Hoàng Văn Tiêu, Uyển Quỳnh Đan, Doãn Dương Minh…

Bà Phương Tâm Viện gửi lời cảm ơn truyền thông và bạn bè đã quan tâm, đồng thời chia sẻ hiện vẫn chưa ổn định tâm lý nên xin phép không trả lời phỏng vấn. Bà cho biết tro cốt của chồng đã được hoàn tất sau lễ hỏa táng và gia đình sẽ sớm thu xếp nơi an vị.

Bà Phương Tâm Viện - vợ Chân Chí Cường.

Trong ngày đưa tiễn, nhiều nghệ sĩ khác cũng có mặt, như Lâm Vỹ Thần, Trương Văn Từ, Trương Triệu Khang, Bào Khởi Tịnh, Khu Thụy Cường…

Lâm Vỹ Thần cho biết anh và Trần Chí Cường không chỉ là đồng nghiệp cũ tại ATV mà còn là bạn golf thân thiết. Anh chia sẻ cố diễn viên từng đóng góp nhiều cho Hiệp hội Golf Nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc), thường tận tình hướng dẫn đàn em tư thế đánh golf chuẩn, là người có tài lại thân thiện.

Nam nghệ sĩ bất ngờ trước tin buồn, bởi chỉ hơn một tháng trước cả hai còn cùng tham dự giải golf ở Trung Quốc. Anh tiết lộ cố nghệ sĩ phẫu thuật vào tháng 5, nhưng không rõ việc hồi phục có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không.

Diễn viên Trương Văn Từ, đồng nghiệp tại ATV, cũng tới viếng. Cô cho hay nhiều năm qua cả hai vẫn giữ liên lạc, gần đây còn cùng tham gia các buổi livestream bán hàng trên cùng nền tảng. Cô từng mời nam diễn viên xuất hiện trong buổi phát sóng của mình và cảm kích vì anh luôn đối đãi với cô như em gái trong nhà.

Trương Văn Từ cho biết vợ của cố nghệ sĩ là người chu đáo, thường nhắc cô về chế độ ăn uống lành mạnh. Lần cuối cô gặp Chân Chí Cường là khoảng hai, ba tháng trước. Cô biết anh từng nhập viện nhưng không nhận thấy dấu hiệu sức khỏe đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Cố diễn viên Chân Chí Cường - nổi đình đám nhờ vai Triển Chiêu.

Xuất thân từ lớp đào tạo võ thuật của TVB, sau khi hết hợp đồng Chân Chí Cường chuyển sang làm người mẫu và giành ngôi quán quân cùng bốn giải thưởng phụ tại cuộc thi Người mẫu Hong Kong (Trung Quốc) năm 1991.

Năm 1993, ông gia nhập ATV, xuất hiện lần đầu trong Hong Kong Criminal Archives . Vai diễn để đời của ông là Triển Chiêu trong loạt phim Bao Thanh Thiên , được khán giả gọi là “Triển Chiêu đẹp trai nhất”. Ông còn ghi dấu với Bích huyết Thanh Thiên Dương Gia Tướng . Sau khi rời TVB vào năm 2010, ông chuyển hướng kinh doanh, dạy golf, mở lớp vũ đạo rồi chuyển sang bán hàng trực tuyến. Nghệ sĩ từng có mối tình ồn ào với doanh nhân hơn 23 tuổi Triệu Kim Khanh trước khi gặp bà Phương Tâm Viện.