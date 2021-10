Tang lễ mẹ ruột Trịnh Kim Chi: NS Hồng Vân đến viếng, xót xa khi nhìn thấy đàn em suy sụp, ốm đi vì quá đau buồn

Hôm qua (ngày 7/10), thông tin mẹ ruột Trịnh Kim Chi qua đời ở tuổi 83 khiến bạn bè, anh em nghệ sĩ không khỏi xót xa. Nhiều đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn đến gia đình Trịnh Kim Chi và động viên nữ diễn viên sẽ mau chóng vượt qua nỗi mất mát này.

Đến tối ngày 8/10, NS Hồng Vân đã có mặt tại tang lễ của mẹ Trịnh Kim Chi, gửi lời tiễn biệt và chia sẻ sự đau buồn cùng đàn em. NS Hồng Vân xót xa khi chứng kiến vẻ tiều tuỵ của Trịnh Kim Chi tại tang lễ: "Nhìn em tui ốm mà thương quá, mong mọi đau khổ buồn phiền sẽ qua mau, 2021 là một năm quá buồn cho tất cả mọi người. Xin chia buồn cùng em và gia đình...".

Tang lễ của mẹ đẻ Trịnh Kim Chi được diễn ra từ ngày 7-9/10. Do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên tang lễ của mẹ Trịnh Kim Chi được tổ chức gói gọn. Sau tang lễ, linh cữu của bà sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên, TP. Thủ Đức.

Sáng nay, ca sĩ Long Nhật cũng đã đến thắp nén hương cho mẹ ruột Trịnh Kim Chi

Trịnh Kim Chi thông báo tin buồn và đăng tải hình ảnh cáo phó của mẹ

Được biết, lúc sinh thời mẹ ruột Trịnh Kim Chi là một nghệ sĩ hóa trang

Ảnh: Facebook nhân vật