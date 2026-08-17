Tang lễ của mẹ ruột Quang Lê đã được tổ chức tại Mỹ vào ngày 15/8 trong không khí trang nghiêm.

Ngày 3/8, Quang Lê thông báo tin buồn mẹ ruột qua đời tại Mỹ, hưởng thọ 73 tuổi. Nam ca sĩ đăng tải hình ảnh của mẹ cùng dòng chia sẻ ngắn gọn: "Mẹ đã về với Ba". Sự ra đi của bà là mất mát lớn đối với Quang Lê và gia đình.

Tang lễ của mẹ nam ca sĩ được tổ chức tại Mỹ vào ngày 15/8 trong không khí trang nghiêm và xúc động. Mới đây, Quang Lê chia sẻ đoạn video ghi lại một số khoảnh khắc trong tang lễ trên trang cá nhân. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi vòng hoa đến viếng, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của mẹ anh.

Trong bài đăng, Quang Lê gửi lời cảm ơn đến mọi người đã dành tình cảm cho gia đình: "Chân thành cảm ơn cô chú, anh chị em và bạn bè đã gửi vòng hoa kính viếng Mẹ của Quang Lê, xin ghi nhận và biết ơn".

Tang lễ của mẹ Quang Lê được tổ chức tại Mỹ. Nguồn: FBNV

Tang lễ của mẹ ruột Quang Lê đã được tổ chức tại Mỹ vào ngày 15/8 trong không khí trang nghiêm. Nguồn: FBNV

Ít giờ sau khi thông báo tin buồn, Quang Lê tiếp tục khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ lại một bức ảnh cũ chụp cùng mẹ trong chuyến đi Pháp năm 2006. Kèm theo hình ảnh, nam ca sĩ viết ngắn gọn: "Ngày xưa đi Pháp mua quà tặng mẹ".

Trong nhiều chia sẻ trước đây, Quang Lê từng nhắc đến mẹ như một người có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sự nghiệp của anh. Bà luôn âm thầm đồng hành, ủng hộ con trai theo đuổi nghệ thuật và là chỗ dựa tinh thần của nam ca sĩ. Vì vậy, sự ra đi của mẹ là mất mát lớn đối với Quang Lê và gia đình.

Quang Lê từng nhắc đến mẹ như một người có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sự nghiệp. Ảnh: FBNV

Quang Lê tên thật là Lê Hữu Nghị, sinh năm 1979 tại Huế, là con thứ ba trong một gia đình có 6 anh chị em. Khi còn nhỏ, anh cùng gia đình sang Mỹ định cư. Niềm đam mê âm nhạc của Quang Lê bộc lộ từ sớm và được gia đình tạo điều kiện theo học thanh nhạc từ khi còn học lớp 9.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quang Lê trở thành một trong những giọng ca quen thuộc của dòng nhạc quê hương và bolero tại hải ngoại. Sở hữu chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc, anh ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Đập Vỡ Cây Đàn, Sầu Tím Thiệp Hồng, Về Đâu Mái Tóc Người Thương, Đôi Mắt Người Xưa...

Những ca khúc này góp phần tạo nên dấu ấn riêng của Quang Lê trong lòng khán giả yêu dòng nhạc trữ tình. Phía sau hành trình nhiều năm theo đuổi nghệ thuật của nam ca sĩ là sự đồng hành và ủng hộ âm thầm từ gia đình, đặc biệt là người mẹ mà anh luôn dành nhiều tình cảm.