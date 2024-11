Liên quan vụ cháy nhà dân ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) khiến 4 người trong gia đình tử vong, nguồn tin của PV Báo CAND sáng 29/11 cho biết, Đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH – Bộ Công an đã đến hiện trường phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an TP Nha Trang tiến hành các hoạt động khám nghiệm, điều tra. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng sẽ tiến hành kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trong thời gian qua ở Khánh Hòa.

Vụ cháy xảy ra tại căn nhà 3 tầng (đường Phương Sài, phường Phương Sài, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) ngày 28/11 khiến 4 người tử vong đã khiến cho nhiều người bàng hoàng, tiếc thương các nạn nhân.

Trong ngày 29/11, gia đình cũng đã tổ chức tang lễ, tiễn đưa các nạn nhân xấu số. Chứng kiến hình ảnh những chiếc quan tài đặt cạnh nhau, ai ai cũng cảm thấy xót xa. Trong 4 nạn nhân có 2 trẻ em ra đi mãi mãi khi tuổi đời còn quá nhỏ.

Nhiều người đến thắp hương, chia buồn với gia đình 4 nạn nhân xấu số. Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin trên báo Dân Việt, có mặt tại lễ tang, rất đông người dân không thể cầm được nước mắt khi đến chia buồn cùng với gia đình và phía bên ngoài lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ gia đình để lo hậu sự.

Chia sẻ thêm với nguồn trên, một người dân ở phường Phương Sài cho biết, "Tôi và gia đình nạn nhân xấu số ở gần nhau. Hàng ngày, tôi và những người thân trong gia đình thường xuyên tiếp xúc với nhau. Trước khi xảy ra vụ cháy, gia đình này không có mâu thuẫn với ai. Ông Trương Văn Út rất hiền hòa, ai ở trong xóm cũng quý, ông dễ hòa đồng với mọi người, ai gặp khó khăn ông đều giúp đỡ, ấy vậy mà trong vụ cháy này ông đã ra đi mãi mãi".

Trước đó, khoảng 10h ngày 28/11, người dân phát hiện căn nhà 3 tầng bán đồ mai táng ở đường Phương Sài có khói lửa bốc ra.

Sau đó, đám cháy bùng phát ở khu vực tầng 1, nơi chứa các đồ dễ cháy như hương đèn, vàng mã, dầu hỏa, dụng cụ bằng xốp… nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, mất kiểm soát.

Ông bà ngoại chạy lên khu vực tầng trên để cứu 2 cháu nhưng bất thành. Cả 4 người cùng mắc kẹt, tử vong thương tâm.

Các nạn nhân được xác định là ông Trương Văn Út (56 tuổi), bà Hàng Thị Luận (54 tuổi, vợ ông Út), cháu T.H.A.T (1 tuổi) và cháu H.T.G.K (sinh năm 2024).

Hiện trường vụ cháy là căn nhà 3 tầng, đám cháy khởi phát ở tầng 1 được sử dụng làm cơ sở dịch vụ mai táng Công Thọ Út Luận, có rất nhiều vật dụng dễ cháy.

Trưa 28/11, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo UBND TP Nha Trang tập trung khắc phục hậu quả, động viên, hỗ trợ thân nhân nạn nhân, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát việc tuân thủ các quy định về PCCC trên địa bàn TP Nha Trang nói riêng và toàn tỉnh Khánh Hòa nói chung. Kiên quyết xử lý nghiêm minh và đình chỉ hoạt động những trường hợp vi phạm.