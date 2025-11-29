Tăng Huỳnh Như gặp chấn thương khi đóng phim “Ba Bích”: Tôi không chịu nổi và phải dừng lại, vào viện khám

Chiều ngày 27/11, ê-kíp làm phim "Ba Bích" đã có buổi gặp gỡ báo chí để giới thiệu về dự án. Tham dự sự kiện có đầy đủ ê-kíp làm phim, các diễn viên như: Tăng Huỳnh Như, Mai Thế Hiệp, Gi-A Nguyễn, Huỳnh Thi, Trần Kim Hải, Long đẹp trai, đạo diễn Giang Thanh và NSX Quốc Bảo cùng một số khách mời như Kathy Uyên, MC Thanh Bạch, Thuận Nguyễn...

Tại buổi ra mắt, Tăng Huỳnh Như cho biết, cô ấp ủ dự án này khá lâu cho tới khi gặp đạo diễn Giang Thanh và biên kịch Hoàng Khôi. Trong phim, Tăng Huỳnh Như vào vai nữ chính – Ba Bích, đóng chung với NSƯT Hạnh Thúy (vai người mẹ).

Đạo diễn Giang Thanh (đứng giữa) và dàn diễn viên trong phim.

Câu chuyện của "Ba Bích" được xây dựng trên vấn đề nhức nhối hiện nay về "nạn buôn người". "Ba Bích" thuộc dòng phim tâm lý, hành động. Nội dung kể về những vụ mất tích bí ẩn của các thanh thiếu niên trẻ tuổi trong một khu dân cư lao động. Bích là một trong số những người muốn tìm ra chân tướng sự việc và kẻ đứng sau.

Song điều đó không hề đơn giản vì có vẻ như ai đó trong khu dân cư này có liên quan mật thiết đến một đường dây buôn người. Bích với lòng dũng cảm cùng võ thuật học được từ cha mình sẽ lật mở toàn bộ vụ việc và ngăn chặn bọn xấu, giải cứu những thanh thiếu niên nhẹ dạ và mang lại sự bình yên cho khu dân cư.

Chia sẻ tại buổi họp báo, Tăng Huỳnh Như cho biết, cô tự mình thực hiện các cảnh quay hành động mà không cần tới cascadeur. Tuy nhiên, điều đó cũng dẫn tới việc cô bị một chấn thương nhẹ và phải vào bệnh viện.

Nữ diễn viên nói: “Tôi là người đầu tiên bị chấn thương trong bộ phim này. Cảnh tôi bị chấn thương cũng là cảnh đầu tiên đoàn phim bấm máy. Cảnh đó, tôi diễn hăng quá, dùng hết lực đấm vào cây cột. Sau đó tay tôi sưng lên.

Mọi người lấy đá chườm cho tôi và rất lo, hỏi có cần dừng lại để đi viện không. Nhưng tôi vẫn bảo quay tiếp. Tới cảnh quay thứ 3, tôi không chịu nổi và phải dừng lại, vào viện khám. Hiện tại tay tôi vẫn còn đau vì chấn thương phần mềm bên trong”.

Tăng Huỳnh Như chia sẻ tại buổi họp báo.

Diễn viên Trần Kim Hải.

Về phần mình, Trần Kim Hải cho hay, khi đóng cảnh hành động, các diễn viên đều đã được ê-kíp bảo hộ rất kỹ. Với những cảnh quay quá khó thì có diễn viên đóng thế. Dù trong phim, anh có nhiều cảnh quay khá mạnh bạo nhưng không hề xảy ra tai nạn. “Trong phim này, tôi an toàn tuyệt đối dù bị kéo lên thả xuống gẫy bàn”, anh nói.

Diễn viên Đoàn Thế Vinh còn hài hước cho rằng, mình chưa được đánh đấm đã ở phim này. Bởi bản thân anh có tham gia câu lạc bộ cascadeur nên mong chờ những cảnh hành động nặng ký hơn.