Tầng đẩy tên lửa nổ tung, Trung Quốc thất bại với nhiệm vụ thu hồi

Tầng đẩy tên lửa nổ tung khi rơi trở lại. Ảnh: Weibo

Cho đến nay, Mỹ là nước duy nhất thu hồi thành công tầng đẩy tên lửa sau khi phóng. Trung Quốc đang nỗ lực cạnh tranh, với kế hoạch thực hiện nhiều vụ phóng tương tự.

Trong sự kiện hôm nay, tên lửa tái sử dụng do hãng công nghệ vũ trụ thương mại LandSpace thiết kế, được phóng từ cảng vệ tinh Tửu Tuyền ở vùng Tây Bắc Trung Quốc. Sau khi tên lửa lên tới quỹ đạo thấp của Trái đất, tầng đẩy đầu tiên – có nhiệm vụ nâng tên lửa rời mặt đất - dường như đã bốc cháy trên không trước khi rơi xuống gần vị trí thu hồi.

Các hãng tên lửa tư nhân và nhà nước của Trung Quốc đang chạy đua để có thể phóng thành công tên lửa tái sử dụng.

Công nghệ tái sử dụng tên lửa được hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk tiên phong, với cú hạ cánh thành công trong vụ phóng Falcon 9.

Tháng 11 năm nay, New Glenn của hãng Blue Origin trở thành tên lửa thứ hai làm được điều này.

Công nghệ tên lửa tái sử dụng giúp giảm đáng kể chi phí phóng, rút ngắn chu kỳ tái sử dụng và nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ không gian.

Chu Tước-3 cao 66m và rộng 4,5m, sử dụng 9 động cơ Thiên Tước-12A cho tầng đẩy thứ nhất.

Tầng đẩy này làm bằng thép không gỉ và chạy bằng hỗn hợp methane-oxy lỏng, được thiết kế để tái sử dụng ít nhất 20 lần. Ở chế độ tái sử dụng, Chu Tước-3 có thể mang tải trọng 18 tấn, gồm các vệ tinh nặng khoảng 1 tấn mỗi chiếc, để phục vụ kế hoạch thiết lập các chòm vệ tinh internet cạnh tranh với chòm vệ tinh Starlink của SpaceX.

Cả chòm vệ tinh Quốc Võng và dự án Thiên Phàn của Trung Quốc đều đặt mục tiêu triển khai 10.000 vệ tinh.

Tháng 10 vừa qua, tỷ phú Elon Musk viết trên mạng xã hội rằng Chu Tước-3 vượt Falcon 9 ở nhiều chỉ số quan trọng, nhưng nhấn mạnh Starship thuộc “một đẳng cấp khác”.

Nhiều tên lửa tái sử dụng khác của Trung Quốc cũng chuẩn bị thực hiện chuyến bay đầu tiên.

Thiên Long-3 của hãng công nghệ tư nhân Space Pioneer và Trường Chinh 12A của chính phủ đều đang chờ phóng tại cảng vệ tinh Tửu Tuyền. Trường Chinh 12A dự kiến sẽ được phóng trong tháng 12 này.

Trường Chinh 12A do Học viện Công nghệ hàng không vũ trụ Thượng Hải thuộc Tập đoàn Khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc phát triển, có khả năng đưa 12 tấn lên quỹ đạo thấp của Trái đất.

Đây là phiên bản tái sử dụng của Trường Chinh 12 - tên lửa chạy bằng nhiên liệu kerosene đang thực hiện các nhiệm vụ phóng vệ tinh Internet, và đã được nâng cấp để dùng methane. Tháng 10 vừa qua, LandSpace thông báo Chu Tước-3 đã hoàn tất thử nghiệm nạp nhiên liệu và thử nghiệm đốt động cơ toàn thời lượng.

Kế hoạch phóng bị trì hoãn sau khi mảnh rác vũ trụ va vào tàu Thần Châu-20 đang neo đậu trên trạm không gian Thiên Cung, buộc phi hành đoàn phải trở về Trái đất bằng tàu thay thế.

Ngày phóng mới của Chu Tước-3 được ấn định vào cuối tháng 11 nhưng tiếp tục bị hoãn mà không có lý do nào được đưa ra.