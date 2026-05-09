Tảng đá hàng chục tấn sạt lở xuống nhà dân, 3 mẹ con may mắn thoát chết

Chiều 9-5, tin từ UBND xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tới hiện trường hỗ trợ di dời khẩn cấp người và tài sản của 2 hộ dân với 6 nhân khẩu sống ở thôn Dương Đình Huệ (chân núi Gò Chè) sau khi xảy ra vụ việc một tảng đá hàng chục tấn sạt lở từ trên núi xuống.

Tảng đá hàng chục tấn sạt lở đè bẹp khu bếp, cách nhà chính gia đình chị Th. ở chỉ vài mét. Ảnh: xã Cẩm Thủy cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng 9-5, một tảng đá lớn nặng hàng chục tấn từ trên lưng chừng núi đã sạt lở xuống khu vực nhà gia đình chị Nguyễn Thị Th. (SN 1986; ngụ thôn Dương Đình Huệ, xã Cẩm Thủy) sinh sống.

Thời điểm trên, gia đình chị Th. đang ngủ thì tảng đá bất ngờ sạt lở đè xuống khu bếp. Rất may tảng đá chỉ lăn cách phòng ngủ của chị Th. và 2 con khoảng 3 m thì dừng lại.

Vụ sạt lở khiến toàn bộ gian bếp nhà chị Th. bị đè bẹp. Ngoài ra, nhiều tảng đá nhỏ cũng rơi xuống vườn 3 hộ dân khác ngay gần nhà chị Th.

Khu vực núi đá, nơi xảy ra sạt lở xuống nhà dân

Nhận được tin báo, chính quyền xã Cẩm Thủy đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, Công an xã, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã và ban thôn Dương Đình Huệ tới hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Qua ghi nhận, vị trí các tảng đá tách rời và sạt lở ở vị trí cao so với mặt đất khoảng 80 - 100 m, tại hiện trường ghi nhận có rất nhiều khối đá to nhỏ sạt lở nằm rải rác trong diện tích khoảng 200 m2; điển hình như khối đá có kích thước lớn khoảng 10,5 m3 (kích thước 3,5 m x 2 m x1,5 m) và khối đá 2,2 m (kích thước 1,5 m x 1 m x1,5 m); qua quan sát nguy cơ sạt lở núi đã vẫn có thể tiếp tục diễn biến do đang còn nhiều vết nứt.

Lực lượng chức năng căng dây cảnh báo

Theo UBND xã Cẩm Thủy, ngoài di dời người và tài sản, xã cũng đã giăng dây, đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa để kiểm tra, đánh giá mức độ sạt lở, có phương án khắc phục đảm bảo an toàn cho người dân.