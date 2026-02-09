.t1 { text-align: justify; }

Bộ Quốc phòng Armenia đã đăng tải một video tương ứng trên trang Telegram chính thức của mình. Số vũ khí được trưng bày bao gồm các hệ thống pháo binh, tổ hợp pháo phản lực phóng loạt và hệ thống phòng không.

Armenia đã chọn những mẫu vũ khí này của Ấn Độ như một giải pháp thay thế cho sản phẩm cũ có nguồn gốc Liên Xô và Nga.

Armenia nhận loạt vũ khí mới từ Ấn Độ.

Đặc biệt, hệ thống phòng không của Armenia đã được tăng cường với các hệ thống tên lửa tầm trung Akash-1S của Ấn Độ.

Tổ hợp này được thiết kế để bảo vệ binh sĩ và các cơ sở chiến lược, nó có thể đánh chặn máy bay chiến đấu, UAV và tên lửa hành trình ở khoảng cách lên đến 30km.

Phóng tên lửa đánh chặn từ hệ thống phòng không Akash.

Trong số các loại vũ khí pháo binh, Quân đội Armenia đã trưng bày hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) Pinaka. Hiện nay, ngay cả Lực lượng vũ trang Pháp cũng đang xem xét tổ hợp này như một trong những lựa chọn để mua.

Hệ thống MLRS sử dụng các module phóng tiêu chuẩn và triển khai cả loại đạn tên lửa có điều khiển và không điều khiển với tầm bắn lên đến 75km.

Điều này giúp mở rộng đáng kể khả năng tấn công bằng pháo phản lực thuộc các đơn vị Quân đội Armenia.

Thử nghiệm tên lửa cho tổ hợp Pinaka với tầm bắn mở rộng.

Bộ Quốc phòng Armenia cũng giới thiệu hệ thống pháo Trajan 155mm. Đặc điểm chính của nó là động cơ phụ tích hợp. Nhờ đó, khẩu pháo có thể di chuyển độc lập trên quãng ngắn mà không cần xe kéo hoặc sự hỗ trợ của kíp lái.

Công ty Nexter của Pháp (nay là KNDS France) đã phát triển pháo Trajan, nhưng nó được sản xuất hàng loạt bởi công ty Bharat Forge của Ấn Độ - vừa để phục vụ nhu cầu nội địa vừa để xuất khẩu.

Hệ thống này dựa trên khẩu pháo chính 155mm với chiều dài nòng gấp 52 đường kính (L/39). Loại vũ khí tương tự được sử dụng trên pháo tự hành bánh lốp CAESAR.

Hệ thống pháo tự hành MArG (Multi-terrain Artillery Gun).

Cùng với hệ thống pháo kéo Trajan, pháo tự hành MArG 155 cũng được trình diễn - một loại pháo tự hành hạng nhẹ và cơ động do công ty Bharat Forge của Ấn Độ phát triển.

Hệ thống này được chế tạo trên khung gầm bánh lốp 4x4 và được trang bị pháo 155mm. Không giống như Trajan, MArG 155 sử dụng nòng pháo L/39, cho phép tầm bắn tối đa lên đến 24km với đạn nổ mảnh thông thường.