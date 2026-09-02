Tặng bố mẹ 1 cây vàng, chi 100 triệu sửa bếp vui hơn “tự thưởng” túi hiệu 60 triệu

Một status trên Threads kể chuyện định tự thưởng sinh nhật bằng túi hiệu nhưng phút cuối lại chi hơn 100 triệu đồng cho bố mẹ đang viral, kéo theo hàng loạt chia sẻ về cách hội 30s bắt đầu nhìn tiền khác đi.

Niềm vui chi tiền cho… người ở bên cạnh mình

Trên Threads mới đây, một bài đăng chia sẻ của cô gái về sự thay đổi trong cách chi tiêu tiền bạc đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, chủ nhân bài đăng cho biết từ đầu năm đã dự định tự thưởng cho sinh nhật tuổi 30 một chiếc túi hiệu Celine khoảng 60 triệu đồng. Tuy nhiên chỉ sau một đêm kế hoạch thay đổi, quyết định tặng cho bố mẹ một cây vàng và sửa lại căn bếp, sắm thiết bị điện mới cho gia đình.

Đáng chú ý, cô gái cho rằng điều khiến bản thân bất ngờ là cảm giác sau khi tiêu tiền. Nếu ban đầu cô nghĩ mình sẽ vui khi sở hữu chiếc túi đã thích từ lâu, thì cuối cùng món quà dành cho bố mẹ lại khiến cô thấy “đáng” hơn rất nhiều.

“Đầu năm nay sinh nhật tôi đã tính tự thưởng bản thân 1 cái túi hiệu, tìm hiểu đủ rồi, chốt mua đến nơi rồi. Thế rồi sau 1 đêm tôi quay ngoắt cái mua tặng bố mẹ 1 cây vàng, làm lại nguyên cái bếp xinh xinh cho bố mẹ, mua hết thiết bị điện mới sương sương cũng hơn 100 triệu nữa.

Số tiền này chắc tôi thừa sức mua 1 cái Chanel luôn dù lúc đầu tôi chỉ định mua 1 cái Celine tầm 60 triệu đồng. Nhưng tôi hạnh phúc quá. Tôi nhận ra món quà tuổi 30 này tôi dành cho bố mẹ còn đáng nhớ hơn chục cái túi hiệu nữa. Tôi lớn thật rồi”, bài đăng của cô gái đang viral trên Threads.

Bài đăng đang nhận được nhiều sự quan tâm trên Threads (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới phần bình luận, phần lớn cộng đồng mạng bày tỏ sự khen ngợi và đồng tình với cách làm của cô gái. Không ít người cũng chia sẻ rằng họ từng có những khoản tiền ban đầu dành cho nhu cầu cá nhân, nhưng rồi lại đổi sang mua xe, mua đồ gia dụng, đưa bố mẹ đi du lịch hay hỗ trợ những khoản cần thiết trong nhà.

Một tài khoản 25 tuổi kể từng thích túi Polène nhưng sau đó quyết định góp 100 triệu đồng cùng bố mẹ mua ô tô cho bố, rồi biếu thêm 10 triệu đồng để bố mẹ tiêu dịp lễ. Một người khác cho biết trước đây thường đi du lịch một mình, sau này cắt bớt khoản đó để mỗi năm đưa bố mẹ đi chơi một lần, thậm chí cho bố mẹ bay hạng thương gia và ở khách sạn 5 sao.

Cũng có người khoe vừa mua máy nấu sữa cho mẹ, bảo hiểm xe cho bố; người khác đang tính đi Anh nhưng cuối cùng dùng hơn 100 triệu đồng để mua máy giặt, cho mẹ tiền thuốc và giải quyết một số khoản trong gia đình.

Những chia sẻ này có điểm chung khá rõ: họ vẫn tiêu tiền cho bản thân, nhưng thứ tự ưu tiên đã bắt đầu khác.

Và có lẽ đây mới là điều khiến câu chuyện nhận được nhiều đồng cảm. Không phải vì hội 30s bỗng dưng hết thích túi hiệu, du lịch hay những món đồ đắt tiền. Mà bởi sau vài năm tự kiếm tiền, nhiều người bắt đầu có một cảm giác khá mới: chi tiền cho người khác, đặc biệt là bố mẹ, cũng có thể đem lại cảm giác thỏa mãn chẳng kém gì tự thưởng cho mình.

Thay vì tự thưởng, nhiều người chọn chi tiền cho gia đình, người thân (Ảnh minh họa/Pinterest)

Cùng là 100 triệu đồng, nhưng thứ nhận lại từ khoản tiền ấy có thể rất khác

Có một thay đổi khá dễ nhận thấy trong cách người ta tiêu tiền khi trưởng thành: giá trị của một khoản chi không còn chỉ nằm ở việc món đồ đó khiến mình vui đến đâu.

Ở tuổi 20, khi mới bắt đầu có thu nhập, chuyện tự thưởng thường khá trực tiếp. Tháng này làm việc chăm chỉ thì mua một món đồ thích từ lâu. Có thưởng thì đi du lịch. Tiền dư thì nâng cấp điện thoại, mua quần áo, ăn một bữa thật ngon.

Những khoản tiền ấy mang lại niềm vui rất rõ ràng: mình thích, mình mua, mình sở hữu.

Nhưng vài năm sau, khi thu nhập và khả năng tài chính tốt hơn, tiêu tiền bắt đầu liên quan đến nhiều thứ hơn. Mình có một căn nhà cần sửa, một gia đình cần chăm sóc, bố mẹ đã lớn tuổi hơn, những món đồ trong nhà bắt đầu xuống cấp. Và quan trọng nhất, mình đã có đủ khả năng để giải quyết những việc trước đây chỉ có thể đứng nhìn.

Lúc này, một chiếc máy giặt mới không còn đơn thuần là “đồ gia dụng”. Nó có thể đồng nghĩa với việc mẹ đỡ phải dùng chiếc máy cũ đã hỏng lên hỏng xuống. Một chuyến du lịch cũng không chỉ là thêm một điểm check-in, mà có thể trở thành lần hiếm hoi bố mẹ được đi một nơi đẹp, ăn một bữa ngon, ở một khách sạn mà trước đây họ sẽ thấy “đắt quá”.

Cùng là 100 triệu đồng, nhưng thứ mình nhận lại từ khoản tiền ấy có thể rất khác.

Cùng là 100 triệu đồng nhưng khi chi cho bản thân sẽ khác cảm giác với khi dành tặng cho gia đình (Ảnh minh họa/ Pinterest)

Đây cũng là lúc nhiều người bắt đầu hiểu một điều mà trước đó có thể chưa nghĩ tới: tiền không chỉ mua được đồ vật, mà còn mua được sự tiện lợi, thời gian, trải nghiệm và cảm giác yên tâm.

Mua một chiếc túi, mình có thêm một món đồ. Mua máy rửa bát cho gia đình, mình có thể bớt đi một việc nhà mỗi ngày. Đưa bố mẹ đi du lịch, mình có thêm một kỷ niệm chung. Mua một món đồ tốt hơn cho bố mẹ, mình biết ít nhất họ đang được sử dụng thứ mà mình hoàn toàn có khả năng mang lại cho họ.

Thế nên, khi thu nhập tăng lên, một số người không nhất thiết tiêu nhiều hơn mà bắt đầu tiêu có chủ đích hơn. Họ vẫn dành tiền cho những thú vui cá nhân, nhưng bên cạnh đó xuất hiện thêm một nhóm chi tiêu mới: những khoản mà bản thân không trực tiếp sử dụng nhưng vẫn thấy rất đáng.

Đây cũng là một kiểu “báo hiếu” khá khác so với hình dung quen thuộc.

Không nhất thiết phải đợi đến khi thật giàu mới mua nhà cho bố mẹ, đưa bố mẹ đi nước ngoài hay đưa một khoản tiền lớn. Với nhiều người, báo hiếu ở tuổi 30 bắt đầu từ những thứ rất đời thường: thay chiếc điều hòa cũ, mua một chiếc điện thoại dễ dùng hơn, đóng một khoản bảo hiểm, đưa bố mẹ đi ăn một nhà hàng trước giờ họ ngại bước vào, hay đơn giản là nói “cứ mua đi, để con trả”.

Điểm đáng nói là những người chia sẻ câu chuyện trên Threads cũng không có vẻ gì đang coi đây là một màn “hy sinh”.

Họ không kể theo kiểu đáng lẽ tôi đã có thể mua túi nhưng vì bố mẹ nên tôi từ bỏ. Ngược lại, phần lớn đều nói về cảm giác vui, thậm chí còn khá tự hào khi nhìn thấy bố mẹ sử dụng món đồ mình mua hoặc kể chuyện về món quà đó với người khác.

Đó là một khác biệt quan trọng.

Ngày trước, “đáng” có thể là món đồ mình đã thích rất lâu. Sau này, “đáng” có thể là thứ khiến cuộc sống của cả nhà dễ chịu hơn một chút (Ảnh minh họa/ Pinterest)

Khi việc chi tiền cho gia đình không còn được nhìn như một nghĩa vụ phải làm, mà trở thành một lựa chọn mình tự nguyện muốn làm, cảm giác nhận lại cũng khác hẳn.

Và không phải ai bước sang 30 cũng sẽ chuyển toàn bộ tiền sang cho bố mẹ. Tài chính cá nhân vẫn cần những khoản dành cho bản thân, tiết kiệm, đầu tư và các mục tiêu riêng. Thậm chí, nếu chưa có nền tảng tài chính ổn định, việc cố chi thật nhiều để “báo hiếu” cũng chẳng phải một lựa chọn khôn ngoan.

Điều thay đổi nằm ở cách mình định nghĩa một khoản tiền “đáng chi”.

Ngày trước, “đáng” có thể là món đồ mình đã thích rất lâu. Sau này, “đáng” có thể là thứ khiến cuộc sống của cả nhà dễ chịu hơn một chút. Và đó có lẽ là một trong những dấu hiệu thú vị của việc trưởng thành về tài chính: Mình không còn chỉ kiếm tiền để nâng cấp cuộc sống của riêng mình, mà bắt đầu dùng tiền để nâng cấp cuộc sống của những người mình quan tâm.