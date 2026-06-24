Tăng 54% chỉ trong một quý: Xu hướng đặt chung một đơn đang trở thành thói quen ăn trưa mới của dân văn phòng Việt Nam

Người gom đơn cơm trưa đang biến mất khỏi văn phòng Việt và không ai nhận ra điều đó cho đến khi đã quá muộn

12 giờ trưa, nhóm chat công ty bắt đầu sôi động.

"Ăn gì mọi người?" "Cho em cơm gà." "Anh phở bò nhé, không hành." "Ủa còn ai chưa đặt không?" "Chờ em 5 phút!"

Có một nhân vật không chức danh, không lương thưởng nhưng gần như văn phòng nào ở Việt Nam cũng có: người gom đơn cơm trưa. Họ là người đầu tiên gõ vào nhóm chat "ăn gì mọi người?" đúng 11 giờ 45, là người kiên nhẫn ngồi ghi lại từng yêu cầu "phở không hành", "cơm gà thêm trứng", "trà sữa 50% đường 70% đá" mà không một lần phàn nàn, rồi tự bỏ tiền túi ra đặt trước trong khi mấy người chưa kịp chuyển khoản. Họ làm tất cả những điều đó không vì kỳ vọng được ghi nhận, mà đơn giản vì trong văn hóa công sở Việt, đây là cách người ta thể hiện rằng mình quan tâm đến tập thể, rằng mình là người đáng tin cậy. Và bây giờ, một tính năng nhỏ trên ứng dụng giao đồ ăn đang thầm lặng xóa bỏ vai trò đó.

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Khi bữa trưa trở thành bài toán logistics

Nhìn bề ngoài, đặt đơn nhóm là câu chuyện về công nghệ và sự tiện lợi. Nhưng để hiểu tại sao nó lại bùng nổ đúng vào lúc này, cần phải nhìn vào một thực tế khác đang diễn ra song song: giờ nghỉ trưa ở các văn phòng Việt Nam đang co lại theo đúng nghĩa đen, không phải vì quy định thay đổi mà vì áp lực vô hình khiến người ta không còn dám nghỉ đủ 60 phút nữa.

Trong bối cảnh đó, 15 phút dành để gom đơn không còn là chuyện nhỏ. Người đứng ra tổng hợp món ăn cho cả nhóm thực chất đang thực hiện một chuỗi công việc đòi hỏi sự tập trung không kém gì một ca trực: ghi nhớ khẩu vị của từng đồng nghiệp, theo dõi nhóm chat để không bỏ sót ai, kiểm tra lại đơn hàng trước khi xác nhận, rồi sau bữa ăn lại phải nhắc từng người chuyển khoản mà không muốn tạo ra bầu không khí khó xử. Chỉ cần một chi tiết nhỏ bị bỏ sót, từ việc quên ghi "không hành" đến nhầm số tiền khi chia hóa đơn, cả quy trình có thể đổ vỡ theo cách để lại dư âm không thoải mái cho cả ngày làm việc còn lại.

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Đây không phải hiện tượng chỉ xảy ra ở vài văn phòng. Theo số liệu từ Momentum Works, tổng giá trị giao dịch đặt đồ ăn qua ứng dụng tại Việt Nam năm 2025 đạt 2,1 tỷ USD, tăng 19% so với năm trước, trong đó nhóm nhân viên văn phòng và sinh viên là những người đóng góp lớn nhất cho mức tăng trưởng này. Con số đó không chỉ phản ánh thói quen tiêu dùng đang thay đổi mà còn cho thấy một nhu cầu sâu hơn: người ta không chỉ muốn đặt đồ ăn nhanh hơn, họ muốn toàn bộ quy trình xung quanh bữa ăn trở nên ít tốn năng lượng hơn.

Ba nỗi đau thật sự mà không ai chịu nói thẳng

Khi Grab Việt Nam công bố số đơn hàng sử dụng tính năng đặt đơn nhóm trong quý I/2024 tăng tới 54% so với quý trước, con số này không tự nhiên mà có. Đằng sau mức tăng trưởng đó là ba bài toán mà dân văn phòng đã chịu đựng đủ lâu đến mức khi có giải pháp, họ lập tức đón nhận mà không cần được thuyết phục thêm.

Bài toán đầu tiên là sự không chính xác có hệ thống. Khi một người phải truyền đạt yêu cầu ăn uống của mười lăm người qua ba lớp trung gian, từ miệng đồng nghiệp đến nhóm chat, từ nhóm chat vào ghi chú của người gom đơn, rồi từ ghi chú đó vào ô ghi chú của ứng dụng, xác suất xảy ra sai sót gần như được đảm bảo theo quy luật toán học thuần túy. Không ai cố tình làm sai, nhưng hệ thống đang được thiết kế theo cách dễ sai nhất có thể. Đặt đơn nhóm giải quyết điều này bằng cách loại bỏ hoàn toàn các lớp trung gian đó: mỗi người tự vào ứng dụng, tự chọn món, tự ghi chú yêu cầu riêng và tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.

Bài toán thứ hai là thời gian chết không thể thu hồi. "Chờ em 5 phút" trong văn phòng thường là câu mở đầu cho một chuỗi chờ đợi không có hồi kết, bởi vì người nói câu đó thường đang xử lý một việc khác và "5 phút" chỉ là cách họ mua thêm thời gian mà không muốn làm phiền người khác. Kết quả là cả nhóm ngồi chờ, đơn không được đặt đúng giờ, thức ăn đến muộn và giờ nghỉ ngắn ngủi trôi qua trong sự bực bội nhẹ mà không ai dám nói thành lời. Tính năng đặt thời hạn chốt đơn tự động giải quyết vấn đề này không phải bằng cách thúc ép người ta ra quyết định nhanh hơn, mà bằng cách tách biệt trách nhiệm cá nhân ra khỏi tiến độ chung của cả nhóm.

Bài toán thứ ba là chia tiền, thứ mà người Việt vốn có văn hóa rất tế nhị xung quanh chuyện tiền bạc lại trở thành nguồn cơn của nhiều căng thẳng ngầm nhất trong môi trường công sở. Thanh Hà, kế toán tại một công ty truyền thông ở TP.HCM, kể rằng cô từng phải ứng tiền trước cho cả phòng rồi chờ mấy ngày mới đòi lại được đủ, không phải vì đồng nghiệp cố tình quên mà vì trong văn hóa Việt, nhắc ai đó trả tiền luôn tạo ra một khoảng khó xử mà không bên nào muốn nhưng cũng không biết cách vượt qua.

"Ngày trước mình thường xuyên phải ứng tiền trước cho cả phòng rồi ngồi tính lại từng người. Có người quên chuyển khoản mấy ngày liền. Giờ ai ăn gì tự trả phần đó nên mình không còn phải làm kế toán bất đắc dĩ nữa" - Thanh Hà chia sẻ.

Và trong câu đó có cả sự nhẹ nhõm lẫn một chút gì đó khó đặt tên.

Và cái gì được, cái gì mất?

Câu chuyện của Ngọc Thùy, thực tập sinh 24 tuổi vừa bước vào môi trường văn phòng, lại mở ra một góc nhìn khác.

"Trước đây mình nghĩ đặt đồ ăn chỉ đơn giản là chọn món rồi thanh toán. Nhưng khi vào môi trường công sở, mình mới thấy việc gom đơn cho nhiều người khá mất thời gian. Với đặt đơn nhóm, mình chỉ cần tạo đơn rồi gửi vào nhóm chat, mỗi người tự chọn món, tự chỉnh yêu cầu theo ý thích nên mọi thứ nhanh hơn rất nhiều" - Thùy chia sẻ.

Nhưng cô cũng thừa nhận rằng chính những lần ngồi gom đơn cùng anh chị đồng nghiệp trong những tuần đầu đi làm đã cho cô nhiều hơn là một bữa cơm trưa. Đó là cơ hội quan sát ai hay đặt gì, ai kén ăn, ai luôn nhường người khác chọn trước, ai nhớ khẩu vị của người này người kia mà không cần nhắc. Những chi tiết tưởng vô nghĩa đó thực ra là cách người ta đọc nhau trong môi trường làm việc, và chúng chỉ có thể xảy ra trong một quy trình đủ lộn xộn để con người thật sự phải tương tác với nhau.

Ảnh: Giang Huy

Khi đặt đơn nhóm tối ưu hóa quy trình đó đến mức mỗi người chỉ cần mở app, bấm món, bấm xác nhận rồi ngồi chờ, bữa trưa văn phòng trở nên hiệu quả hơn nhưng cũng ít tình người hơn một chút. Đây không phải lý do để từ chối công nghệ, nhưng là lý do để ý thức được rằng khi một tiện ích giải quyết một vấn đề, nó thường đồng thời xóa đi một điều gì đó mà ta chưa kịp đặt tên.

Minh Khang, nhân viên truyền thông 24 tuổi có phòng gần 15 người, nhìn nhận điều này theo chiều ngược lại.

"Từ khi dùng đặt đơn nhóm, ai thích gì tự chọn nấy. Mình chỉ cần tạo đơn rồi đặt thời gian chốt là xong. Mọi thứ nhanh hơn rất nhiều nên cả nhóm có thêm thời gian để ngồi ăn và trò chuyện cùng nhau" anh nói. Ở một chừng mực nào đó anh hoàn toàn đúng. Nhưng người ngồi nghe câu chuyện đó không thể không tự hỏi: liệu những cuộc trò chuyện trong lúc gom đơn, những lần một người nhớ rằng đồng nghiệp hôm qua vừa ốm nên đặt cháo thay vì cơm, những chi tiết vụn vặt nhưng ấm áp đó, có còn xảy ra không khi bữa trưa đã được tối ưu hóa hoàn toàn?

Một tính năng phụ trở thành tiêu chí chọn ứng dụng

Nhưng bất kể những gì đang mất đi ở tầng văn hóa, ở tầng thị trường thì câu chuyện đang diễn ra rất rõ ràng: đặt đơn nhóm đang chuyển từ tính năng phụ trở thành yếu tố phân biệt trong cuộc cạnh tranh giữa các ứng dụng giao đồ ăn. Nếu như trước đây người dùng chọn app dựa trên giá cả, số lượng nhà hàng hay tốc độ giao hàng, thì hiện nay càng ngày càng nhiều người trong nhóm dân văn phòng đặt câu hỏi "app này có đặt đơn nhóm không?" trước khi cài về điện thoại.

Sự thay đổi trong tiêu chí lựa chọn đó không nhỏ vì nó phản ánh một nhận thức đang hình thành: người ta không chỉ đặt đồ ăn cho bản thân nữa, họ đặt đồ ăn trong bối cảnh của một tập thể và họ cần công cụ được thiết kế cho bối cảnh đó. Khi một tính năng giải quyết được ba bài toán lớn nhất của bữa trưa văn phòng trong cùng một thao tác, từ gom đơn, quản lý thời gian đến thanh toán, nó không còn là tiện ích nữa mà đã trở thành điều kiện để bữa trưa diễn ra suôn sẻ.

Và có lẽ đó là cách chính xác nhất để hiểu tại sao đặt đơn nhóm đang phát triển nhanh đến vậy: không phải vì công nghệ đang tạo ra nhu cầu mới, mà vì nó đang giải quyết một nỗi đau cũ mà dân văn phòng đã chịu đựng quá lâu mà không biết mình có quyền được giải phóng khỏi nó.