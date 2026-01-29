Tặng 150 suất quà Tết cho người mù nghèo, neo đơn ở ngoại thành Hà Nội

Theo thông lệ hàng năm, mỗi dịp Tết đến xuân về, Soha.vn và các nhà hảo tâm lại hướng về cộng đồng, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Năm nay, chương trình tập trung hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế là người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn và neo đơn.

Cụ thể, vào sáng Chủ nhật (1/2/2026), đoàn thiện nguyện sẽ trực tiếp trao tặng 150 suất quà tại 10 huyện ngoại thành cũ của TP Hà Nội. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ, bên cạnh giá trị vật chất giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết, chương trình còn mong muốn mang đến hơi ấm tinh thần, kết nối cộng đồng. Các nhà hảo tâm có thể đăng ký tham gia trực tiếp cùng đoàn để cùng trải nghiệm và sẻ chia.

Hiện tại, ban tổ chức bắt đầu tiếp nhận sự chung tay của cộng đồng. Mọi sự ủng hộ xin gửi về số tài khoản: 1248685555 – Ngân hàng BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội. Chủ tài khoản: CONG TY CO PHAN VCCORP. Nội dung chuyển khoản ghi rõ: "Tang qua Tet cho nguoi mu ngheo".