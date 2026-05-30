Tân Thủ tướng Magyar: Hungary sẽ không gửi vũ khí cho Ukraine

Tân Thủ tướng Hungary Peter Magyar.

"Tôi đã thông báo với ông Rutte, Hungary sẽ không cung cấp bất kỳ vũ khí hoặc thiết bị quân sự nào cho chính quyền Ukraine", tân Thủ tướng Peter Magyar viết trên X hôm 28/5 ngay sau cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Brussels .

Trước đó, Ngoại trưởng Hungary Anita Orban, một thành viên đảng Tisza, cũng tuyên bố Budapest "ủng hộ hòa bình" và bác bỏ việc gửi quân đội hoặc vũ khí đến Ukraine.

Bình luận mới nhất của tân Thủ tướng Magyar đã được Nga đón nhận tích cực.

Ngày 29/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, “nếu bất kỳ bên nào nói họ không thấy cần thiết phải đổ thêm dầu vào lửa, điều đó chỉ có thể được hoan nghênh”.

Chính quyền Nga từ lâu đã mô tả cuộc xung đột ở Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm của phương Tây và lên án việc châu Âu tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine, cảnh báo điều đó làm suy yếu các nỗ lực hòa bình.

Mặc dù tranh cử với lời hứa về việc thắt chặt quan hệ với EU, một số bước đi ban đầu của Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho thấy sự tiếp nối với cách tiếp cận của người tiền nhiệm Viktor Orban.

Ông Magyar đã phản đối việc đẩy nhanh quá trình gia nhập EU của Ukraine và loại Hungary khỏi sáng kiến tài trợ mới nhất của khối dành cho Ukraine.

Đầu tháng 5/2026, Hungary đã khôi phục lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraine sau khi chính phủ mới “vô tình” để các hạn chế này hết hiệu lực.

Brussels lập luận các lệnh cấm như vậy là bất hợp pháp vì chính sách thương mại thuộc thẩm quyền của EU.

Năm ngoái, Ủy ban châu Âu được cho là đã xem xét hành động pháp lý chống lại các quốc gia thành viên về những biện pháp tương tự, mặc dù chưa có hành động nào được thực hiện.