Tận thấy 'vàng đỏ' trên đại ngàn Ngọc Linh vào mùa thu hoạch
Nguyễn Ngọc
Từ cuối tháng 7, khi sương núi còn đọng trên những vạt rừng già, cũng là lúc những chùm hạt sâm Ngọc Linh bắt đầu chín đỏ rực. Trên những triền núi cao ngút ngàn thuộc các xã Măng Ri, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Tu Mơ Rông của tỉnh Quảng Ngãi, người dân bước vào mùa thu hoạch hạt sâm, thứ “vàng đỏ” quý giá làm nên sinh kế ở vùng đất này.
