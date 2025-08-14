Tận thấy 'vàng đỏ' trên đại ngàn Ngọc Linh vào mùa thu hoạch

Theo người dân, sau giai đoạn “ngủ đông”, cây sâm bắt đầu ra hoa, kết trái và đến khoảng cuối tháng 7-10 hạt sẽ chín đỏ rực. Mỗi chùm có từ 20 - 100 hạt, tùy vào độ tuổi và sức phát triển của cây sâm. Anh A Tụ - người trồng sâm ở thôn Pu Tá, xã Măng Ri - chia sẻ, chùm nào chín đỏ đều có chấm đen ở đầu, đó là dấu hiệu để nhận biết hạt sâm đã đến lúc hái.