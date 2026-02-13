Tận thấy tượng đài Giọt Nước trong Công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Công viên số 1 Lý Thái Tổ là một trong chín dự án trọng điểm, hiện thực hóa định hướng đưa mảng xanh và không gian cộng đồng trở thành trọng tâm trong chiến lược phát triển siêu đô thị của TPHCM giai đoạn mới. Khu đất rộng 4,3 ha giữa trung tâm TPHCM - nơi từng mang nhiều giá trị thiên nhiên, lịch sử và tinh thần - đã trải qua nhiều năm bị bỏ hoang.