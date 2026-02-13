Tận thấy tượng đài Giọt Nước trong Công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19
Duy Quang |
Hạng mục phức tạp và thách thức nhất chính là tượng đài Giọt Nước - điểm nhấn trung tâm của công viên. Với kích thước hơn 4 m bề rộng, 6 m chiều cao, chế tác nguyên khối bằng inox gương và yêu cầu hoàn thiện ở mức thẩm mỹ rất cao, toàn bộ quá trình sản xuất và lắp đặt chỉ gói gọn trong 45 ngày.
