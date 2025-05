Tận mục động vật sách đỏ được cứu hộ ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

7 cá thể hổ Đông Dương này từng được giải cứu vào tháng 8/2021 từ một chuyên án buôn bán trái phép động vật quý hiếm do Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa. 7 con hổ được đưa về Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) chăm sóc, và tháng 3/2022, thì bàn giao cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nhằm tạo điều kiện để hổ phát triển tốt hơn. Tại đây, các cá thể hổ được chăm sóc, nuôi dưỡng, tiêm chủng vaccine.