Tận mắt thấy đám đông YouTuber, TikToker "bao vây" ông Thích Minh Tuệ ở Quảng Bình, tràn ra cả quốc lộ 1A bất chấp xe lớn lưu thông

Ông Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, quê gốc ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1994, gia đình ông chuyển vào tỉnh Gia Lai sinh sống. Cái tên Thích Minh Tuệ là pháp danh mà ông tự đặt khi tu tập tại một ngôi chùa, nhưng chưa có duyên ở chùa và chưa thấy xứng đáng làm tu sĩ.

Mặc dù người đời quen gọi ông với cái tên "Sư Minh Tuệ", "Thầy Minh Tuệ", nhưng ông vẫn nói, ông không thuyết pháp, không thu đồ đệ, không nhận mình là thầy, sư mà chỉ là một công dân Việt Nam đang "tập học" tu hạnh đầu đà theo lời Phật dạy.

Đầu đà nghĩa là khổ hạnh - là một trong những pháp môn cao nhất và kinh điển nhất của Phật pháp. Người tu theo hạnh đầu đà phải chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn, mặc, ở... Để theo tu hạnh đầu đà, ông Minh Tuệ bắt đầu bộ hành từ năm 2017. Suốt khoảng thời gian đó, một vài người dân đã bắt gặp hình ổng ông Tuệ chân trần xin một chai nước suối để uống rồi tiếp tục hành trình, lặng lẽ và an yên.

Hình ảnh ông Minh Tuệ được một người dân chụp lại vào năm 2022, trên con đường tu hành của mình

Nhưng rồi chính ông Minh Tuệ cũng không hiểu sao, từng bước đi của mình ngày hôm nay đều gây ra nhiều sự nhiễu loạn.



“Nhiễu loạn” không phải bởi chính bản thân ông mà là bởi những dòng người kéo theo dù ông đang ở bất cứ đâu. Họ biến từng nơi ông đi qua thành một sàn diễn, ông Tuệ đi giữa, xung quanh là những camera hướng thẳng về phía mình.

Đám đông chờ trước nghĩa trang liệt sĩ xã Quảng Phú, khi đoàn của ông Minh Tuệ bắt đầu bộ hành sau một đêm nghỉ ngơi

Tận mắt thấy "sư Minh Tuệ" bị bao vây giữa những chiếc điện thoại đang phát live trực tiếp

Ngày 20/5, ông Thích Minh Tuệ đã di chuyển lên Hoành Sơn Quan - ''cổng trời trên đỉnh Đèo Ngang thuộc ranh giới hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình và vào sâu bên trong dừng chân cũng như có kế hoạch "ẩn tu" để tránh bị làm phiền. Song, vì điều này là phạm giới nên ông đã xuống núi để tiếp tục hành trình.

Sau khi ông Minh Tuệ xuống núi, chúng tôi đã có dịp gặp ông tại huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình). Đáng ngạc nhiên, ngay cả khi ông Minh Tuệ đã lên tiếng về việc không muốn quá nhiều người tụ tập theo sau thì dòng người kéo đến vẫn không hề có dấu hiệu "hạ nhiệt", thậm chí có nhóm tự xưng "bảo vệ", dẫn đường cho ông Thích Minh Tuệ trên con đường tu tập.

Ông Thích Minh Tuệ bất lực trước đám đông YouTuber, TikToker hỗn loạn bám theo mình

Những hình ảnh như một đoàn làm phim đang "hướng dẫn" diễn viên đi như thế nào, góc quay ra sao... Ông Tuệ đứng giữa, lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi vì không còn chỗ nào tránh được đám đông.

Nhìn cả đoàn người nhốn nháo khắp đường phố, nào điện thoại máy quay chạy theo “chĩa” thẳng mặt, nào vệ sĩ hô hoán dẹp đường, nào người đi trước dọn đường trải hoa… sẽ khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi ngạc nhiên, liệu đây chỉ đơn thuần là một vị tu sĩ hay ngôi sao hạng A nào đó với hàng trăm “fan cuồng” bám theo?

Từ đường quốc lộ cho đến những con đường làng, mặc cho ông Tuệ và một số ít ỏi người dân lên tiếng "Đừng quay nữa", "Đừng đi theo nữa".... thì đám đông vẫn bỏ ngoài tai.

Người ta đi theo ông với nhiều mục đích khác nhau. Có người tới vì ngưỡng mộ một bậc "chân tu", có người tới vì hai chữ “hiếu kỳ”, và phần đông lại là các Youtuber, Tiktoker... Thứ họ quan tâm là những hình ảnh chân thực nhất của ông Minh Tuệ, để phát live trên kênh của mình.

Đoàn người trên tay là chiếc điện thoại đang phát live trực tiếp, đi theo ông Tuệ từ tờ mờ sáng tại cánh đồng ở Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch

Họ lỉnh kỉnh với những ba lô to nhỏ chất trên chiếc xe máy đựng đầy những món đồ quay phim “tự chế” cho hành trình dài đằng đẵng chưa biết điểm dừng. Họ hí hửng chia sẻ với chúng tôi về việc lặn lội từ Bình Dương tìm đến nơi "sư Minh Tuệ" bộ hành để livestream, người "khoe" đã đằng đẵng theo chân ông Tuệ đến hôm nay đã được 21 ngày… Tất cả, chỉ ấp ủ mong ước về một video triệu view (lượt xem) hay những đoạn livestream nghìn “mắt” (số lượng người xem trực tiếp).

- "Đây anh xem, 7,400 mắt (người theo dõi) ngay lúc này nè!"

Bất chấp MXH có công kích hành vi này, lực lượng chức năng cố giải tán đám đông, bất chấp ông Minh Tuệ có van nài thế nào, những Tiktoker, Youtuber vẫn chai lì đi theo ông để "sản xuất nội dung". Vì những người này biết rằng, ông là miếng mồi béo bở để giúp họ tăng follow, tăng tiền quảng cáo.

Chính vì sự nổi tiếng bất đắc dĩ này mà ông Minh Tuệ gặp không ít phiền phức, hay nói nặng hơn chính là bị xâm phạm đời tư một cách nghiêm trọng.

Vẻ mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt ông Minh Tuệ

Trước đó, không ít đoạn video ghi lại cảnh người ta 3 - 4 giờ sáng vẫn mò mẫm soi đèn pin, tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ vào rừng tìm ông. Đến hôm nay chúng tôi mới được tận mắt thấy, ngay cả khi ông Minh Tuệ dừng ở trạm xăng chỉ để … đi vệ sinh thì vẫn có không ít người tụ tập ngó nghiêng hay thậm chí thò cả điện thoại, máy quay qua ô cửa thông gió nhỏ xíu để có thể thấy cảnh tượng bên trong.

Có lẽ những người này đã quên rằng, trước khi trở thành một người tu hành, ông Minh Tuệ vẫn là một công dân Việt Nam và được nhà nước bảo vệ đầy đủ mọi quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình. Trong đó có cả việc bảo vệ quyền riêng tư.

Đoàn của ông Minh Tuệ dừng chân vệ sinh cá nhân ở một trạm xăng và đám đông tập trung theo dõi

"Những người này đi để quay phim vui chơi chứ không phải đi để học tập, làm như vậy rất là cản trở. Không có thời gian để nghỉ ngơi, đi vệ sinh cũng không được", ông Minh Tuệ nói trong bất lực.

Đúng như một vài bình luận trên mạng xã hội, phải chăng, những người này chính là “kiếp nạn” ông Minh Tuệ phải trải qua trên quá trình tu tập của mình.

Thật khó để nhìn được ông Minh Tuệ khi ông bị "bao vây" bởi đám đông Youtuber, Tiktoker suốt cả ngày.

Khi ông Minh Tuệ vào nghĩa trang, đám đông vẫn tụ tập theo dõi bên ngoài

Đám đông tràn ra quốc lộ 1A, lực lượng chức năng căng mình giữ trật tự giao thông

Quốc lộ 1A - tuyến đường chính đi qua một nửa số tỉnh thành của Việt Nam, nối liền chiều dài đất nước - nhưng những ngày ông Minh Tuệ đi qua vẫn luôn xảy ra tình trạng tắc nghẽn.



Và rồi xuất hiện những "tình nguyện viên" chẳng biết từ đâu ra, trang bị cả một máy thổi bụi công suất lớn để "dọn đường" cho ông Minh Tuệ dù ông cũng không biết họ là ai. Họ thổi bụi, cát bay thẳng vào mặt người dân. Một nhóm khác không ngừng vặt những cánh hoa cúc vàng rồi rải đầy trên đường. Một nhóm thì theo sau quay chụp, hò hét dẹp đường, thậm chí là chặn xe của những người đang di chuyển và một đội “cận vệ” để tránh trường hợp ông Minh Tuệ bị tiếp cận trên đường hay những nơi nghỉ ngơi, thọ thực.

Ông Minh Tuệ có cần sự bảo vệ này hay không thì chưa chắc, nhưng họ chắc chắn đã tăng thêm sự nguy hiểm, phiền nhiễu… cho những người dân sinh sống nơi ông vô tình đi qua.

Một số người "tình nguyện" thổi bụi tung tóe để dọn đường cho ông Minh Tuệ và nhóm người đi cùng tu tập.

“Vùng này không có dân nhiều, chỉ có vài người làm ruộng thôi, không đi theo làm gì. Chủ yếu là những người hiếu kỳ đi theo quay phim. Mình biết thầy Thích Minh Tuệ nhưng việc của họ thì họ làm thôi, người dân làng mình cũng thấy bình thường.” - một người dân địa phương cho hay.

Bản thân họ “thấy bình thường” nhưng lại đang hàng ngày gánh chịu những “bất bình thường” từ một toán người chẳng biết từ đâu kéo đến.

Từ già đến trẻ, họ tràn ra cả quốc lộ 1A nơi có nhiều xe tải, container lưu thông chỉ để ghi hình ông Minh Tuệ

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an, CSGT của địa phương đã được tăng cường để giữ tình hình an ninh ổn định, điều phối phương tiện lưu thông, tránh xảy ra va chạm với đoạn người.

Nhìn đoàn TikToker, YouTuber đông đảo và hỗn loạn, một người trong tổ công tác bảo vệ trật tự cho biết: "Trên đoạn quốc lộ 1A hiện nay xe chạy rất nhiều. Thầy đi thì ít mà dân chúng tập trung thì nhiều. Thầy đi qua ở đâu là mọi người tụ tập ở đó làm cản trở giao thông nên bắt buộc huyện có điều động công an đến hỗ trợ trên đoạn đường này."

Một người trong tổ công tác bảo vệ trật tự trên địa bàn

Hàng dài những chiếc xe đầu kéo, container… cứ nối đuôi nhau chầm chậm lăn trên đường. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng buộc phải "tăng ca" một cách bất thường nhằm đảm bảo an toàn khu vực.

Một cảnh sát giao thông khu vực cũng cho biết bản thân đã được điều động để đảm bảo an toàn trên tuyến quốc lộ 1A đã 4 ngày. Dù đi trong phần đường dành cho người đi bộ nhưng vì quá đông nên đôi khi một số người tràn xuống phần đường xe cô lưu thông. Vừa chặn cầu vừa hướng dẫn xe đi theo lộ trình mới, chiến sĩ cảnh sát này cũng không khỏi ngao ngán:

“Bắt buộc phải làm thế anh ạ. Họ đi trong làn đường cho người đi bộ thôi, nhưng đông quá nguy cơ tai nạn cũng cao.”

Chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trong khu vực

Đoàn người tiếp tục bám theo ông Minh Tuệ chẳng biết điểm dừng, giao thông trên trục huyết mạch Bắc - Nam cũng theo đó mà tiếp tục tắc dài qua những đoạn đường ông đi qua.

6 năm trôi qua, ông Minh Tuệ vẫn vậy. Vẫn là bàn chân chai sạn, làn da rám nắng, thân hình gầy nhỏ, vẫn là tấm y được ghép từ những mảnh vải vụn của trăm nhà, vẫn một lòng hướng thiện tu hành… Có hay chăng, thứ thay đổi lớn là chính là đoàn người đằng đẵng theo ông chẳng hề có dấu hiệu sẽ dừng chân này.