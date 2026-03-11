Theo giới truyền thông Ukraine nhận định, không hy vọng gì nhiều vào một “con đường hòa bình” nên Lực lượng Vũ trang Nga trong khu vực Chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) vẫn tiếp tục triển khai các chiến dịch tấn công, nhằm đạt được 3 mục tiêu chủ yếu của mình.

Kênh Telegram “Legitimny” của Ukraine hôm 10/3, thừa nhận thực tế là các cuộc tấn công quân sự của Nga vẫn tiếp diễn trong khu vực SVO tại Ukraine, để tiếp tục theo đuổi ba mục tiêu chính.

Mục tiêu đầu tiên của quân Nga là tiếp tục làm suy yếu Quân đội Ukraine, dàn mỏng lực lượng của đối phương trên chiến tuyến dài hàng nghìn km, tiêu diệt sạch lực lượng dự bị vốn đã ít ỏi của chính quyền Kiev.

Mục tiêu tiếp theo mà quân Nga hướng tới là tiếp tục tạo ra các vùng đệm trong lãnh thổ Ukraine dọc đường biên giới thuộc các tỉnh Sumy, Kharkiv; bằng cách tung các nhóm quân cỡ trung đoàn, tiểu đoàn, tấn công vào các điểm phòng thủ yếu kém ở các tỉnh này hoặc mở rộng phạm vi các khu vực đã chiếm được.

Mục tiêu thứ 3 là sử dụng hiệu ứng truyền thông để tạo ra các “điểm khủng hoảng ở nhiều nơi” từ Sumy đến Kharkiv, phân tán lực lượng của Quân đội Ukraine, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng đang tấn công ở các vùng Donetsk, Dnepropetrovsk, Zaporizhzhia, Kherson.

Kênh Telegram bình luận, điều đáng buồn là bất kỳ thành phố lớn nào nằm trong tầm bắn gần của hỏa lực pháo binh và máy bay không người lái Nga đều trở thành gánh nặng cho nền kinh tế của đất nước Ukraine.

Tác giả của ấn phẩm này cho biết thêm, Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi đã không thể tận dụng được sự gia tăng nhân lực từ các đợt động viên bắt lính, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng khiến nhiều người dân phải đổ ra đường để tìm kiếm việc làm.

Kênh Telegram thừa nhận, sau khi huy động được một số lượng tân binh và thành lập thêm một số lữ đoàn, họ nhanh chóng bị ném vào các “cuộc tấn công vô nghĩa” chỉ đơn thuần là mang ý nghĩa chính trị hoặc đạt được mục đích đơn giản là làm chậm bước tiến của quân Nga.

Nguồn tin nhận định rằng, tình hình hiện tại của Lực lượng Vũ trang Ukraine, thoạt nhìn “có vẻ chấp nhận được”, nhưng trên thực tế, nó giống như một quả bom hẹn giờ, có thể dẫn đến sự sụp đổ của các tuyến phòng thủ bất cứ lúc nào.

Từ 9/3 đến nay, liên tiếp xuất hiện thông tin về việc Lực lượng vũ trang Nga đã bắt đầu phá hủy các tuyến đường hậu cần của lực lượng Ukraine đang phòng thủ ở Orikhiv, thành phố chiến lược ở phía Nam vùng Zaporozhzhia; trong khi quân Nga cũng tiến mạnh ở khu vực Donetsk và Kharkiv.

Theo bình luận của kênh Telegram này, dường như “chuỗi ngày đen tối” của Lực lượng Vũ trang Ukraine bắt đầu mở ra sau cuộc phiêu lưu quân sự ở vùng Kursk của Nga hồi tháng 8/2024.

Quyết định sai lầm của Tổng thống Zelensky và Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi đã khiến Quân đội Ukraine mất đi phần lớn các lữ đoàn tinh nhuệ nhất, đánh mất quyền chủ động trên chiến trường vào tay quân Nga, mở đường cho đối thủ tấn công mạnh mẽ trên khắp các chiến trường.