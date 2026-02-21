Tấn công tại Nigeria khiến ít nhất 50 người chết, nhiều phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc

Những ngôi nhà bị thiêu rụi giờ chỉ còn là đống đổ nátsau vụ tấn công vào làng Woro, Nigeria (Ảnh: AP)

Ông Hamisu A. Faru - nghị sĩ đại diện cho khu vực Bukkuyum phía Nam Nigeria - cho biết nhóm đối tượng tấn công đã đột kích làng Tungan Dutse thuộc khu vực Bukkuyum của bang Zamfara. Từ khoảng 17h ngày 19/2 đến khoảng 3h30 ngày 20/2 (theo giờ địa phương), những người đàn ông có vũ trang đi xe máy đến, bắt đầu đốt phá các tòa nhà và bắt cóc người dân, cũng như bắn vào những cư dân cố gắng chạy trốn.

"Chúng đã di chuyển từ làng này sang làng khác khiến ít nhất 50 người thiệt mạng" - ông Faru nói.

Ông cho biết số nạn nhân bị bắt cóc hiện vẫn chưa được xác định cụ thể. Phương tiện truyền thông và quan chức chính quyền địa phương vẫn đang lập danh sách và tìm kiếm những người mất tích.

Một phát ngôn viên cảnh sát bang Zamfara không trả lời các cuộc gọi yêu cầu bình luận.

(Ảnh: AP)

Một ngày trước đó, người dân đã liên hệ với lực lượng an ninh và chính quyền địa phương khi họ nhìn thấy hơn 150 xe máy chở nhiều người có vũ trang. Tuy nhiên, lời cảnh báo đã bị phớt lờ.

Tình trạng bất ổn là mối lo ngại cấp bách ở Nigeria và chính phủ Nigeria đang chịu áp lực ngày càng tăng để khôi phục sự ổn định tình hình trong nước. Số vụ tấn công được cho là do "bọn cướp" gây ra gia tăng. Chúng đã thực hiện các vụ tấn công chết người, bắt cóc đòi tiền chuộc và khiến các cộng đồng phải di dời trên khắp miền Bắc Nigeria.

Tuần trước, ít nhất 46 người đã thiệt mạng trong các cuộc đột kích ở khu vực Borgu thuộc Tây Bắc bang Niger. Vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra ở làng Konkoso với ít nhất 38 cư dân bị bắn hoặc bị cắt cổ - theo các báo cáo.

Nigeria gần đây đã mở rộng hợp tác an ninh với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc nước này không ngăn chặn được việc giết hại người Kitô giáo và đe dọa can thiệp quân sự.

Ngày 25/12/2025, Mỹ đã phối hợp với chính quyền Nigeri tiến hành các cuộc không kích vào bang Sokoto ở miền Bắc. Đầu tuần này, quân đội Nigeria đã xác nhận sự xuất hiện của 100 binh sĩ Mỹ được giao nhiệm vụ huấn luyện lực lượng địa phương. Các nhân viên Mỹ sẽ không trực tiếp tham gia chiến đấu mà sẽ chia sẻ chuyên môn kỹ thuật dưới sự chỉ huy của Nigeria.