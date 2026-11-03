Tấn công mạng chưa từng có vào hệ thống tủ lạnh siêu thị khắp châu Âu

Cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh tại các siêu thị đang lan rộng khắp châu Âu, khiến nhiều cửa hàng buộc phải tiêu hủy lượng lớn thực phẩm.

Một cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh tại các siêu thị đang lan rộng khắp châu Âu, từ Thụy Điển, Bỉ đến Luxembourg và Ireland, khiến nhiều cửa hàng phải tiêu hủy lượng lớn thực phẩm do nhiệt độ trong tủ lạnh, tủ đông bị thay đổi trái phép.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Tại Thụy Điển, chuỗi siêu thị ICA xác nhận một số cửa hàng bị ảnh hưởng bởi sự cố an ninh mạng, khiến hệ thống làm lạnh và đông lạnh ngừng hoạt động bình thường. Tại một cửa hàng ICA nhượng quyền ở Stockholm, toàn bộ tủ đông bị tăng nhiệt độ lên tới 50 độ C.

Bà Engla Ingwall, quản lý kinh doanh của cửa hàng, cho biết cuộc tấn công xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng nhưng chỉ được phát hiện nhiều giờ sau đó, khiến lượng lớn thực phẩm đông lạnh bị hư hỏng.

Trong khi đó, chuỗi siêu thị Coop xác nhận 7 trong tổng số 800 cửa hàng bị can thiệp trái phép vào hệ thống làm lạnh. Danfoss, tập đoàn công nghệ Đan Mạch, là một trong những nhà cung cấp thiết bị cho chuỗi này.

Tại Bỉ, nhiều doanh nghiệp bán lẻ cũng ghi nhận thiệt hại. Carrefour cho biết 15 trong tổng số 700 cửa hàng tại nước này bị ảnh hưởng, trong khi IKEA xác nhận một cửa hàng gặp sự cố và không loại trừ khả năng các địa điểm khác cũng bị tác động.

Tập đoàn Colruyt, đơn vị vận hành các cửa hàng SPAR theo mô hình nhượng quyền, cho biết 5 cửa hàng bị tấn công vào hệ thống làm lạnh.

Nhiều cửa hàng phải tiêu hủy lượng lớn thực phẩm do nhiệt độ trong tủ lạnh, tủ đông bị thay đổi trái phép.

Ngoài các chuỗi bán lẻ lớn, một số doanh nghiệp thực phẩm cũng chịu thiệt hại đáng kể. Ông Luc De Laet, chủ chuỗi cửa hàng thịt De Laet & Van Haver, cho biết ông nhận được thông báo về sự cố lúc 3 giờ 30 sáng và phát hiện nhiệt độ trong các tủ lạnh đã tăng lên 18 độ C.

Vụ việc khiến số thịt có giá trị khoảng 15.000 Euro (16.800 USD) bị hư hỏng. Ông cảnh báo tin tặc có thể xâm nhập và điều chỉnh hệ thống kiểm soát nhiệt độ từ xa, đồng thời cho rằng vụ tấn công có thể nhằm gây bất ổn cho các nền kinh tế châu Âu.

Tại Luxembourg, các cửa hàng thuộc tập đoàn Ahold Delhaize cũng nằm trong số những doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Tập đoàn này cho biết đã báo cáo một sự cố an ninh mạng với cảnh sát trong tháng trước.

Tại Ireland, nhà bán buôn Musgrave xác nhận hệ thống tại 13 cửa hàng SuperValu bị ảnh hưởng, buộc doanh nghiệp phải thu hồi một số sản phẩm đông lạnh và bảo quản lạnh khỏi quầy bán. Công ty cho biết hệ thống giám sát đã phát hiện sự cố và các biện pháp ứng phó được triển khai ngay lập tức. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Các vụ tấn công mới nhất diễn ra chỉ vài tuần sau sự cố tương tự tại Pháp, khi tin tặc chiếm quyền kiểm soát hệ thống làm lạnh tại hàng trăm siêu thị, gây hỏa hoạn và làm hư hỏng nhiều thực phẩm. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào nhận trách nhiệm.

Reuters cũng chưa xác định được thủ phạm hoặc mối liên hệ giữa các vụ việc.

Theo ông Tom Hegel, chuyên gia nghiên cứu tại công ty an ninh mạng SentinelOne, các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống bán lẻ có thể xuất phát từ mục đích tống tiền, động cơ chính trị hoặc hoạt động phá hoại.

Tuy nhiên, việc các vụ việc gần đây không đi kèm yêu cầu tài chính khiến khả năng phá hoại có chủ đích được chú ý nhiều hơn. Ngành bán lẻ đặc biệt dễ trở thành mục tiêu do quản lý số lượng lớn thiết bị kết nối mạng, từ hệ thống làm lạnh, camera giám sát đến thiết bị kiểm soát ra vào.

Trung tâm An ninh mạng Bỉ cảnh báo chưa thể xác định ai đứng sau các vụ tấn công. Cơ quan này lo ngại trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp tin tặc khai thác các lỗ hổng bảo mật hiệu quả hơn.

Ủy ban châu Âu nhận định những sự cố liên tiếp là mối đe dọa đối với chuỗi cung ứng thực phẩm và niềm tin của người tiêu dùng. Trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại châu Âu gia tăng, các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm đến nguy cơ tấn công mạng nhằm vào những hạ tầng thiết yếu.