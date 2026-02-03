Tấn công áp đảo, đội bóng Việt Nam thắng 11-0 trước đối thủ Trung Quốc

Chiều ngày 3/2, đội U13 PVF ra quân tại giải bóng đá trẻ quốc tế FT Cup 2026. Đối thủ của U13 PVF là U13 Shunde Eastern đến từ Trung Quốc. Với đội hình mạnh cùng lối chơi phối hợp nhuần nhuyễn ở tốc độ cao, U13 PVF áp đảo đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Chỉ sau 16 phút, U13 PVF đã có tới 3 bàn thắng vào lưới đối phương. Nắm lợi thế trong tay, đại diện của Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì sức ép mạnh mẽ. Hiệp một kết thúc với tỉ số 5-0 nghiêng về U13 PVF.

Bàn thắng đẹp mắt của U13 PVF

Ngay trong cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở hiệp hai, U13 PVF đã nâng tỉ số lên 6-0 nhờ tình huống sút xa đẹp mắt. Thế trận không có nhiều thay đổi so với hiệp một, đội bóng của Việt Nam chiếm ưu thế hoàn toàn. Thêm 5 bàn thắng nữa được ghi trong những phút còn lại, U13 PVF giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số ấn tượng 11-0.

U13 PVF giành chiến thắng vang dội

Với thắng lợi này, U13 PVF tạm dẫn đầu bảng E giải FT Cup 2026 với 3 điểm, hiệu số +11. Trận đấu tiếp theo diễn ra lúc 13h00 ngày 4/2 (giờ Việt Nam), U13 PVF sẽ chạm trán U13 Sichuan (Trung Quốc).

FT Cup 2026 diễn ra ở Trung Quốc từ 3/2 đến 8/2. Giải đấu quy tụ 28 đội bóng U13 của các lò đào tạo trẻ từ Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan và Đức.