Diễn biến trận đấu Việt Nam vs Indonesia





Thông tin trước trận Việt Nam vs Indonesia

Thành tích vòng bảng giải Futsal châu Á 2026

Việt Nam: Nhì bảng B, thắng 2, thua 1, ghi được 7 bàn thắng và nhận 5 bàn thua

Indonesia: Nhất bảng A, thắng 2, hòa 1, ghi được 11 bàn thắng và nhận 4 bàn thua

Chân sút hàng đầu

Việt Nam: Nguyễn Mạnh Dũng - 2 bàn; Châu Đoàn Phát, Đinh Công Viên, Nguyễn Thịnh Phát, Từ Minh Quang, Vũ Ngọc Ánh - 1 bàn

Indonesia: Mochammad Iqbal Rahmattulah - 3 bàn; Israr Megantara, Rio Pangestu - 2 bàn

Thành tích đối đầu