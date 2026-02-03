Diễn biến trận đấu Việt Nam vs Indonesia
Thông tin trước trận Việt Nam vs Indonesia
Thành tích vòng bảng giải Futsal châu Á 2026
Việt Nam: Nhì bảng B, thắng 2, thua 1, ghi được 7 bàn thắng và nhận 5 bàn thua
Indonesia: Nhất bảng A, thắng 2, hòa 1, ghi được 11 bàn thắng và nhận 4 bàn thua
Chân sút hàng đầu
Việt Nam: Nguyễn Mạnh Dũng - 2 bàn; Châu Đoàn Phát, Đinh Công Viên, Nguyễn Thịnh Phát, Từ Minh Quang, Vũ Ngọc Ánh - 1 bàn
Indonesia: Mochammad Iqbal Rahmattulah - 3 bàn; Israr Megantara, Rio Pangestu - 2 bàn
Thành tích đối đầu