  Về trang chủ

Diễn biến trận đấu Việt Nam vs Indonesia: Vòng tứ kết giải châu Á

Misa |

Trận đấu Việt Nam vs Indonesia diễn ra lúc 19h00 ngày 3/2 thuộc khuôn khổ vòng tứ kết giải Futsal châu Á 2026.

Diễn biến trận đấu Việt Nam vs Indonesia


Thông tin trước trận Việt Nam vs Indonesia

Thành tích vòng bảng giải Futsal châu Á 2026

Việt Nam: Nhì bảng B, thắng 2, thua 1, ghi được 7 bàn thắng và nhận 5 bàn thua

Indonesia: Nhất bảng A, thắng 2, hòa 1, ghi được 11 bàn thắng và nhận 4 bàn thua

Diễn biến trận đấu Việt Nam vs Indonesia: Vòng tứ kết giải châu Á - Ảnh 1.

Chân sút hàng đầu

Việt Nam: Nguyễn Mạnh Dũng - 2 bàn; Châu Đoàn Phát, Đinh Công Viên, Nguyễn Thịnh Phát, Từ Minh Quang, Vũ Ngọc Ánh - 1 bàn

Indonesia: Mochammad Iqbal Rahmattulah - 3 bàn; Israr Megantara, Rio Pangestu - 2 bàn

Thành tích đối đầu

Diễn biến trận đấu Việt Nam vs Indonesia: Vòng tứ kết giải châu Á - Ảnh 2.
Vắng mặt 1000 ngày, cầu thủ Việt Nam từng thi đấu tại châu Âu vẫn khiến báo Indonesia lo lắng
Tags

đội tuyển Việt Nam

Indonesia

Futsal Việt Nam

Futsal châu Á

Futsal

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại