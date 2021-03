Tan chầu nhậu, gã trai hiếp dâm bạn gái nhí rồi đến công an đầu thú

Ngày 22-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Quân (SN 2001; ngụ xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Hiếp dâm".

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 11-12-2020, Quân cùng Lê Thị G. (SN 2008; ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đến khu vực xã Núi Tô, huyện Tri Tôn để thăm bạn tên D.H. (ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đang làm thuê tại đây. Một lúc sau, H. tổ chức cuộc nhậu để đãi Quân và G. cùng một số người bạn khác. Nhậu xong, nhóm bạn của H. ra về, còn Quân và G. lên giường ngủ chung.

Lúc này, Quân đã giở trò hiếp dâm bạn gái "nhí". Sau 2 ngày đi tìm con gái, người thân biết được G. đang ở cùng với Quân tại nơi H. làm thuê nên đến Công an xã Núi Tô tố giác. Biết không thể thoát tội, Quân đến cơ quan công an đầu thú và khai nhân toàn bộ hành vi vi phạm của mình để mong được khoan hồng.