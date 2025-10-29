'Tân binh' xe ga giá 37 triệu đồng ra mắt: ngoại hình tưa Vespa, trang bị phanh ABS và TCS áp đảo Honda Vision

Tại Trung Quốc, thương hiệu Haojue vừa giới thiệu mẫu xe tay ga Lumi 125 2026 , với giá bán khởi điểm 10.180 NDT (khoảng 37,6 triệu đồng ) cho bản tiêu chuẩn và 10.680 NDT (khoảng 39,5 triệu đồng ) cho bản có trang bị thêm cốp sau.

Được phát triển bởi đội ngũ thiết kế nữ của hãng, Haojue Lumi 125 mang phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại, lấy cảm hứng từ các mẫu xe châu Âu. Các đường nét bo tròn, tinh tế tạo nên tổng thể mềm mại, nữ tính nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Điểm nhấn nằm ở cụm đèn pha LED hình trái tim , kết hợp dải đèn định vị ban ngày chữ V , tạo dấu ấn nhận diện độc đáo.

Phía sau xe là đèn hậu mô phỏng viên hồng ngọc , được viền crôm sáng bóng – chi tiết giúp tăng vẻ cao cấp và thanh lịch. Haojue mang đến bốn lựa chọn màu gồm trà sữa, xanh xám, trắng ngọc trai và hồng mạ vàng , đều là những gam màu thời trang, tươi sáng, phù hợp với thị hiếu người dùng nữ trẻ tuổi.

Về kích thước, Lumi 125 có chiều dài 1.825 mm, rộng 695 mm, cao 1.110 mm, chiều cao yên chỉ 740 mm và trọng lượng 115 kg . Nhờ đó, xe dễ điều khiển, linh hoạt và thân thiện với người mới lái hoặc người có vóc dáng nhỏ nhắn. Chiều dài cơ sở 1.300 mm và khoảng sáng gầm 120 mm giúp xe vận hành ổn định trong đô thị.

Cung cấp sức mạnh cho Haojue Lumi 125 2026 là động cơ ESS thế hệ thứ hai , loại 4 thì, xi-lanh đơn, 124cc, làm mát bằng không khí , cho công suất cực đại 9,4 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 10 Nm tại 5.000 vòng/phút . Xe có thể đạt tốc độ tối đa 85–90 km/h , với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,75–2 lít/100 km , tương đương quãng đường 250–300 km cho bình xăng 5,7 lít – một con số ấn tượng trong phân khúc.

Một điểm đáng chú ý là Haojue vẫn giữ lại cần khởi động cơ học , phòng trường hợp xe không thể khởi động điện, cho thấy sự thực dụng trong thiết kế. Tuy nhiên, điểm khiến Lumi 125 nổi bật hơn cả chính là hệ thống an toàn vượt trội so với các đối thủ cùng tầm giá.

Xe được trang bị phanh ABS đơn kênh của Bosch kết hợp hệ thống kiểm soát lực kéo TCS do Hitachi phát triển , giúp tăng độ bám và hạn chế trượt bánh trên đường trơn hoặc khi tăng tốc gấp – tính năng hiếm gặp ở xe ga tầm trung. Hệ thống phanh gồm đĩa trước 220 mm kẹp hai piston và phanh tang trống sau , đảm bảo lực hãm ổn định. Ngoài ra, Lumi 125 còn có chức năng chống gạt chân chống khi nổ máy , phanh đỗ xe , cùng lốp bán trơn giúp tăng độ an toàn khi di chuyển trong phố.

Bên cạnh yếu tố vận hành, Haojue Lumi 125 2026 cũng được đầu tư mạnh vào trang bị tiện nghi. Xe sở hữu màn hình LCD màu , khởi động không cần chìa (Smart Key) , cổng sạc nhanh USB 18W , và nắp bình xăng đặt phía trước giúp đổ xăng thuận tiện mà không cần mở yên. Cốp chứa đồ rộng có thể để vừa mũ bảo hiểm trùm đầu hoặc laptop – chi tiết đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế tinh tế cùng loạt trang bị đáng giá, Haojue Lumi 125 2026 được đánh giá là một trong những mẫu xe tay ga hướng đến phái nữ hấp dẫn nhất trong tầm giá tại Trung Quốc hiện nay.