Tân binh Công an Hà Nội chào đón sự có mặt của Văn Hậu và Văn Thanh

Ở buổi tập sáng 25-1, đôi bóng ngành lực lượng vũ trang đón chào các tân binh mới. Đáng chú ý là "đôi cánh" của đội tuyển quốc gia là Văn Hậu và Văn Thanh cùng có mặt trong buổi tập khai Xuân. Bộ khung của Công an Hà Nội mùa bóng 2023 được đánh giá là rất mạnh khi trang bị lực lượng hùng hậu trong mùa đầu lên chơi ở V-League.



Một loạt "sao" đã gật đầu để về hội quân với Công an Hà Nội, trong đó hành lang phải đang tỏ ra chật chội khi ngoài Văn Thanh còn có sự xuất hiện của Tô Văn Vũ (B.Bình Dương) và Hồ Tấn Tài (T.Bình Định). Biên trái ngoài Văn Hậu còn có tiền đạo Văn Đức, vốn có khuynh hướng hoạt động rất tốt ở hành lang này.

Danh sách gia nhập với Công an Hà Nội mùa bóng 2023 còn có Tấn Sinh (Hà Nội FC); Xuân Nam, Hữu Quý, Văn Trung (T.Bình Định); Huỳnh Tấn Tài (Sài Gòn FC); Sầm Ngọc Đức (TPHCM); Tiến Dụng (Hải Phòng); Bùi Tiến Dũng, Trọng Long (TPHCM); Văn Hiếu (Nam Định); Văn Đô (Phố Hiến)… Cùng với đó, đội đã chia tay Tiến Long, Văn Đạt (Hà Nội FC/ Hết hạn mượn); Anh Tài, Thanh Sơn, Thanh Bình, Minh Bình, Văn Anh, Du Học (HAGL/ Hết hạn mượn); Hoàng Nam (Hải Phòng).

Đoàn Văn Hậu cũng đã chính thức gia nhập CAHN FC

Buổi tập đầu tiên của đội vào ngày 25-1, thầy trò HLV Foiani đã được lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đến chúc Tết và lì xì lấy may trước thềm năm mới. Thành phần Ban huấn luyện Công an Hà Nội FC ở mùa bóng 2023, ngoài HLV Foiani còn có trợ lý người Brazil là ông Flavio Cruz. Ông Flavio từng thi đấu cho các đội Huế, Bình Định và Navibank Sài Gòn. Gần đây ông dẫn dắt CLB Gia Định, giành vé thăng hạng nhất mùa bóng 2020, nhưng sau đó đội bóng này bất ngờ rút lui do cảm thấy không đủ điều kiện. Suất thăng hạng sau đó đã được thay thế bằng Công an Nhân dân.

Công an Hà Nội FC chọn sân Hàng Đẫy làm sân nhà ở mùa bóng 2023, đồng thời đặt mục tiêu đua tốp đầu. Trận ra quân ở V-League 2023, Công an Hà Nội tiếp T.Bình Định trên sân nhà vào ngày 3-2.