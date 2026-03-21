Tâm trạng người mua 3 cây vàng khi giá vàng 178 triệu đồng/lượng

Biến động giá vàng trong khoảng 3 ngày gần đây khiến nhiều người - đặc biệt là những người đã mua vàng, không khỏi thấp thỏm. Đơn cử như hôm nay, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn niêm yết quanh mức 173,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 176,1 triệu đồng/lượng (bán ra). So với ngày hôm qua, giá vàng đã giảm gần 3 triệu đồng/lượng.

Mới đây trong 1 cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một người đã giãi bày về cảm giác khi trót “đu đỉnh” vàng. Người này cho biết đã mua 3 cây vàng khi giá vàng ở mức 178 triệu đồng/lượng…

Trong phần bình luận, không ít người cũng chia sẻ câu chuyện tương tự. Cảm xúc có phần khó nói, có người chỉ cần mua được vàng, cầm vàng trong tay là vui; nhưng cũng có người vẫn không khỏi lo lắng…

“Ôi em còn mua lúc giá vàng 190 triệu đây, xác định mua để sau này lấy chồng thì bố mẹ đỡ vất mà sao giờ mình thấy vất trước. Biết là mua vì có việc thì sớm muộn cũng phải mua, mua rồi thì cũng yên tâm phần nào nhưng thấy giá vàng vẫn thót tim lắm” - Một người bày tỏ.

“Đã bán đâu mà mất, lãi lỗ khi chưa bán nó chỉ là con số trên giấy thôi. Phải bán đi mới gọi là lỗ, thì mới là mất. Còn 3 cây vẫn nguyên thì lo gì, có giảm thì cũng có lên mà” - Một người động viên.

“Bác này mua để chốt lời hay có việc gì mà 1 phát mua 3 cây luôn thế? Nếu mua để tích lũy thì nên rải ra mua làm nhiều lần, nhiều đợt thì trung bình giá tốt hơn. Còn mua để chốt lời thì tầm này chắc chỉ biết chia buồn với bác” - Một người băn khoăn.

“Cứ bảo mua vàng tích sản nhưng mua lúc cao, mà giờ giảm thì cũng thấy xót ruột ấy các bác” - Một người bộc bạch.

“Mình mua rải rác từ đầu năm 2025, lúc đó giá vàng tầm 11 triệu 1 chỉ, xong đến giữa năm tăng lên 15 triệu 1 chỉ, là mình dừng luôn. Nhà nào chịu được giá 18 triệu 1 chỉ là mình thấy giỏi đó, chứ nhà mình chẳng có tiền nên đành thôi” - Một người kể.

3 sai lầm phải tránh tuyệt đối khi mua vàng tích lũy

1. Mua vàng theo cảm xúc

Đây là sai lầm phổ biến nhất khi tích lũy vàng. Nhiều người chỉ bắt đầu quan tâm khi giá vàng liên tục lập đỉnh, tâm lý sợ “lỡ chuyến tàu” khiến quyết định mua trở nên vội vàng. Nhưng vàng vốn là kênh tích lũy dài hạn, không phải công cụ để chạy theo sóng ngắn hạn. Khi mua ở vùng giá cao do cảm xúc chi phối, bạn dễ rơi vào trạng thái “đu đỉnh”, phải chờ rất lâu mới có thể hòa vốn hoặc sinh lời.

Thay vì phản ứng theo thị trường, người mua vàng nên xác định rõ mục tiêu tích lũy, chia nhỏ khoản tiền và mua đều theo thời gian để giảm rủi ro biến động giá.

2. Dồn toàn bộ tiền vào vàng, thiếu cân đối tài chính

Vàng có vai trò giữ giá trị, nhưng không phải là kênh đầu tư duy nhất. Việc dồn hết tiền vào vàng có thể khiến bạn mất đi sự linh hoạt tài chính, đặc biệt trong những tình huống cần tiền mặt gấp. Ngoài ra, vàng không tạo ra dòng tiền như kinh doanh hay gửi tiết kiệm, nên nếu tỷ trọng quá lớn sẽ ảnh hưởng đến khả năng gia tăng tài sản trong dài hạn.

Một cách hợp lý hơn là xem vàng như một phần trong danh mục tài sản bên cạnh tiền mặt, tiết kiệm hoặc các kênh đầu tư khác để vừa đảm bảo an toàn, vừa duy trì khả năng sinh lời.

3. Không quan tâm đến nơi mua và chênh lệch giá

Nhiều người chỉ quan tâm “mua vàng là được” mà bỏ qua yếu tố quan trọng như uy tín nơi bán hay mức chênh lệch giữa giá mua vào - bán ra. Trên thực tế, khoảng chênh này có thể sẽ là con số không nhỏ. Ngoài ra, mua vàng ở những nơi không rõ nguồn gốc còn tiềm ẩn rủi ro về chất lượng và tính thanh khoản khi cần bán lại.

Vì vậy, hãy ưu tiên các thương hiệu uy tín, theo dõi giá niêm yết rõ ràng và so sánh trước khi mua để đảm bảo quyền lợi của mình.