Tâm trạng người lương thấp: “23 tuổi lương 8 triệu và bị chê là thất bại”

“Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó”.

Với không ít người, “đâu đó” chính là một tấm bằng cử nhân, một công việc full-time đầu tiên cùng một mức lương khởi điểm có thể chưa cao lắm. Dễ hiểu thôi, không ai còn non kinh nghiệm mà lại có mức lương cao so với mặt bằng chung cả. Điều tưởng chừng là hiển nhiên này, hóa ra, không phải ai cũng hiểu.

Mới đây trên Threads, tâm sự của một bạn trẻ 23 tuổi về mức lương 8 triệu, đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nguyên văn tâm sự của chàng trai

Trong phần bình luận, đa số mọi người đều động viên chàng trai này đừng buồn. 23 tuổi tính ra cũng mới ra trường, đi làm được chưa lâu, 8 triệu cũng không hẳn là mức lương quá thấp. Cứ cố gắng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm thì 1-2 năm nữa, con số chắc chắn sẽ khác ngay.

“Nhà mình cũng thế. Bố mẹ mình toàn nghe hàng xóm kể con cái họ ở thành phố lương 20-30 triệu, nhưng đấy toàn những anh chị hơn mình 5-7 tuổi, mà bố mẹ mình chẳng quan tâm cứ mặc định học đại học xong làm ở Hà Nội là auto lương cao. Thi thoảng lại hỏi mình thế có được 18-20 triệu 1 tháng không, nghe chạnh lòng” - Một người đồng cảnh ngộ chia sẻ.

“Quan trọng là bản thân em thấy thế nào và có chịu phấn đấu hay không thôi. Lương khởi điểm có thể thấp nhưng nó cứ mãi thấp thì không trách ai được, trách mình thôi” - Một người bày tỏ.

“Mình thất nghiệp cũng vài tháng, do đi đâu người ta cũng chỉ trả 7-8 triệu lương cứng, mình thấy thế thôi thà thất nghiệp còn hơn, và giờ trộm vía đậu vô tập đoàn lớn. Lương khởi điểm cũng 8 con số rồi nên cũng không phải cứ mới đi làm là lương thấp đâu. Quan trọng là bạn đủ giỏi và đủ liều để nghỉ chỗ trả lương thấp, rồi tìm chỗ lương cao hơn không?” - Một người khác chia sẻ.

“Có vài cách em có thể tham khảo nếu cảm thấy chưa hài lòng với mức lương của công việc hiện tại. 1 là tìm thêm việc để làm, tăng thu nhập, chưa có nhiều kinh nghiệm thì chấp nhận job phụ lương sẽ không cao, dần dần mới khá lên được. 2 là nhảy việc, tìm chỗ mới trả lương cao hơn. Nhưng dù là cách nào thì cũng phải giỏi hoặc ít nhất là vững chuyên môn 1 chút mới được” - Một người gợi ý.

Làm sao thoát cảnh lương thấp?

1. Tăng giá trị bản thân trước khi đòi tăng lương

Lương thấp có thể không phải do “công ty trả kém”, mà do giá trị mình tạo ra chưa đủ tốt để đòi hỏi mức lương cao hơn. Cách thoát ra không phải là than phiền, mà là chủ động nâng cấp bản thân: Học thêm kỹ năng chuyên môn, cải thiện khả năng giao tiếp, hoặc hiểu sâu hơn về công việc mình đang làm. Ví dụ, cùng là nhân viên marketing nhưng người biết chạy ads, đọc số liệu và tối ưu chi phí sẽ có giá trị cao hơn người chỉ biết làm nội dung.

Khi bạn làm được những việc khó hơn, giải quyết vấn đề tốt hơn, việc tăng lương hoặc chuyển sang nơi trả cao hơn sẽ trở nên tự nhiên, chứ không phải đi “xin”.

2. Đừng chỉ làm tốt mỗi việc được giao

Nhiều người chăm chỉ, đi làm đúng giờ, hoàn thành công việc đầy đủ nhưng lương vẫn không cải thiện. Lý do là họ đang tập trung vào “công việc” thay vì “kết quả”. Doanh nghiệp không trả tiền cho việc bạn bận rộn, mà trả tiền cho giá trị bạn tạo ra.

Ví dụ, thay vì chỉ hoàn thành báo cáo, hãy nghĩ cách để báo cáo đó giúp team ra quyết định tốt hơn. Thay vì chỉ bán hàng, hãy tìm cách tăng tỷ lệ chốt đơn hoặc giữ chân khách cũ. Khi bạn chuyển từ tư duy “làm cho xong” sang “làm để có kết quả”, bạn sẽ bắt đầu được nhìn nhận khác. Và khi đã gắn mình với kết quả cụ thể (doanh thu, tăng trưởng, tiết kiệm chi phí…), bạn có cơ sở rõ ràng để đề xuất tăng lương hoặc tìm cơ hội tốt hơn.

3. Chủ động tạo thêm nguồn thu, đừng phụ thuộc một dòng tiền

Nếu chỉ trông chờ vào Một nguồn thu, việc thoát khỏi cảnh “lương thấp” có thể sẽ tốn không ít thời gian. Một hướng đi thực tế hơn là tạo thêm nguồn thu ngoài công việc chính. Không cần phải làm gì quá lớn, có thể bắt đầu từ những kỹ năng bạn tự tin. Ban đầu thu nhập thêm có thể không nhiều, nhưng nó giúp bạn có thêm lựa chọn và giảm áp lực tài chính.

Quan trọng hơn, khi có nhiều nguồn thu, bạn sẽ tự tin hơn trong công việc chính, không còn tâm lý nếu mất công việc này thì chẳng còn chỗ “chống lưng”. Chính sự chủ động đó lại giúp bạn dễ bứt ra khỏi mức lương thấp, vì bạn không còn bị kẹt trong một lựa chọn duy nhất.