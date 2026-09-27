Tâm thư xé lòng của Xuân Son

Xuân Son lên tiếng sau chấn thương khiến anh phải rời FIFA ASEAN Cup sớm.

Mới đây, Nguyễn Xuân Son gây chú ý khi đăng tải tâm thư trên trang Facebook cá nhân, gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ sau khi phải sớm nói lời chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương. Nam tiền đạo không giấu được sự tiếc nuối khi chưa thể tiếp tục thi đấu, đồng thời cho biết sẽ cố gắng để trở lại mạnh mẽ trong thời gian sớm nhất.

Cầu thủ Xuân Son.

Những chia sẻ của Xuân Son trên Facebook cá nhân:

"Son muốn gửi lời cảm ơn tới toàn thể người hâm mộ Việt Nam vì những lời động viên. Đây thực sự là một khoảnh khắc buồn với cá nhân Son, vì Son thực sự rất muốn cống hiến cho đất nước để mang về thêm một danh hiệu nữa. Thật đáng tiếc, nhưng bóng đá là như vậy.

Giờ đây, Son sẽ tiếp tục cổ vũ và ủng hộ anh em chiến đấu, hướng tới thành tích cao nhất. Bản thân Son sẽ cố gắng hết sức để có thể quay trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian sớm nhất.

Cảm ơn Việt Nam. Được đại diện cho tổ quốc, được chiến đấu vì lá cờ đỏ sao vàng luôn là niềm tự hào lớn lao của Son!"

Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Xuân Son nhận được nhiều lời động viên từ người hâm mộ. Dưới bài đăng mới nhất, nhiều khán giả gửi lời chúc nam tiền đạo sớm hồi phục, đồng thời nhắn anh không cần quá tiếc nuối vì hành trình cùng đội tuyển vẫn còn ở phía trước. Không ít bình luận cũng nhắc Xuân Son giữ sức khỏe, tập trung điều trị và trở lại sân cỏ khi cơ thể hoàn toàn sẵn sàng.

"Mong bạn sớm bình phục và trở lại nhé", "Chúc Son sớm hồi phục và lấy lại phong độ", "Thật tiếc cho đội tuyển lại vắng 1 cầu thủ suất sắc, chúc Xuân Son mau chóng bình phục để tiếp tục cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng, cú sút đẹp mắt", "Chúng tôi cũng tiếc nữa là bạn nhưng thôi hãy cố gắng ở những lần sau nhé",... là những bình luận của cư dân mạng.

Thủ môn Lê Giang Patrik cũng để lại bình luận: "We’ll miss you, brother, but we’ll fight for you too! Stay strong and get well soon, my bro. We’re with you!" (Tạm dịch: "Bọn anh sẽ nhớ em, người anh em, nhưng bọn anh cũng sẽ chiến đấu vì em! Hãy mạnh mẽ lên và sớm bình phục nhé, em trai. Bọn anh luôn ở bên em!”.

Ở FIFA ASEAN Cup 2026, Xuân Son được HLV Kim Sang-sik tin tưởng và còn được giao vai trò đội phó.

Trong trận gặp Philippines vào tối 26/9, khi Hoàng Đức không đá chính, Xuân Son lần đầu mang băng đội trưởng trên sân. Đến khoảng phút 60, trong một tình huống xoay người và bứt tốc, Xuân Son bất ngờ ngã xuống sân dù không va chạm trực tiếp với cầu thủ đối phương. Anh ôm chân, tỏ ra đau đớn và sau đó phải rời sân, nhường chỗ cho Nguyễn Hai Long. Kết quả cho thấy anh bị tổn thương cơ đùi sau và cần khoảng 4-6 tuần để hồi phục, qua đó không thể tiếp tục thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026. Anh dự kiến trở về Việt Nam để điều trị.

Xuân Son rách cơ đùi, chia tay đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: MD)

Chấn thương lần này cũng gợi lại ký ức không vui với Xuân Son. Tại chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 gặp Thái Lan. Xuân Son ghi 7 bàn, giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tuy nhiên, ngay trong trận chung kết lượt về gặp Thái Lan, anh gặp chấn thương nặng và phải rời sân bằng cáng. Xuân Son được xác định gãy xương chày và xương mác chân phải, sau đó trải qua quá trình điều trị và phục hồi kéo dài. Vì vậy, lần chấn thương mới khiến nhiều người không khỏi lo lắng cho quá trình thi đấu của nam tiền đạo.

Nguyễn Xuân Son, tên gốc Rafaelson, sinh năm 1997 tại Brazil và hiện thi đấu ở vị trí tiền đạo cho Thép Xanh Nam Định. Anh cao 1,85m và được đăng ký thi đấu với tên Nguyễn Xuân Son từ mùa giải 2024/25, sau khi hoàn tất quá trình nhập quốc tịch Việt Nam. Xuân Son được chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt định giá 550.000 euro vào tháng 6/2026 - là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất đội tuyển Việt Nam. Trước đó, vào tháng 1/2025, anh từng được định giá lên tới 700.000 euro (khoảng 17,8 tỷ đồng). Tiền đạo sinh năm 1997 từng đóng vai trò quan trọng trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2024 của tuyển Việt Nam.

Về đời tư, Xuân Son có cuộc sống gia đình viên mãn bên vợ Marcele Seippel và hai con trai Matteo, Lucca. Hai người kết hôn năm 2018 và đã cùng nhau trải qua nhiều lần chuyển CLB, từ Brazil, Nhật Bản, Đan Mạch đến Việt Nam.

Marcele thường xuyên đồng hành cùng chồng, từ chăm sóc gia đình đến xuất hiện trên khán đài cổ vũ anh thi đấu. Trên mạng xã hội, cô cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường của gia đình.

Đầu năm 2025, Xuân Son từng gây chú ý khi “cầu hôn lại” vợ trước thềm chung kết ASEAN Cup, dù cả hai đã kết hôn và có hai con.