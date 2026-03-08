Tâm sự viral của ông chồng CEO: Vợ áp dụng 9 bước biện pháp "an ninh gia đình" khiến dân tình cười ngất

"Tôi là nạn nhân của vợ", tâm sự của 1 ông chồng bỗng dưng viral MXH vì câu chuyện hài hước thú vị mà anh kể. Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều bình luận và được nhiều người chia sẻ.

Anh Ngô Duy Hưng - CEO 1 công ty gốm sứ có tiếng tại Hà Nội ra ngoài là "cá lớn" nhưng về nhà vẫn nguyện làm "cá con" của vợ.

"Sóng gió" của anh bắt đầu từ khi vợ anh nghỉ làm mẫu ảnh để chuyển sang kinh doanh spa chăm sóc sắc đẹp.

Người đàn ông viết: "Cuộc đời tôi chính thức bước sang một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên 'da mặt của chồng là dự án trọng điểm'.

Ngày xưa đàn ông chúng ta có một quy trình skincare huyền thoại, tối giản và hiệu quả:

Sáng: rửa mặt một lần.

Tối: đi tắm, nước chảy qua mặt coi như rửa mặt.

Lỡ có mụn: kệ. Đàn ông mà, mạnh mẽ, tự khỏi".

Nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn sau khi vợ làm trong ngành làm đẹp.

"Bây giờ tôi không còn là 'chồng' nữa.

Tôi là đối tượng thực hành, là case study, là gương mặt đại diện bất đắc dĩ cho thương hiệu: 'Da chồng phải đẹp'".

Người đàn ông hài hước cho biết trước đây anh rửa mặt chỉ mất khoảng 30 giây, còn hiện tại:

"Giờ rửa mặt xong nhìn đồng hồ, tôi đã… mất 30 phút.

Tôi không rửa mặt nữa, tôi đang làm nghi lễ triệu hồi tuổi xuân".

Anh còn liệt kê chi tiết quy trình chăm sóc da mà vợ yêu cầu mình phải thực hiện mỗi tối.

Bước 1: Tẩy trang.

"Tôi hỏi: 'Anh có trang điểm đâu mà tẩy?'.

Vợ nhìn tôi như nhìn một bệnh nhân chưa hiểu bệnh: 'Anh có bụi mịn, có dầu, có cả tội lỗi của một ngày dài'".

Vợ chồng anh Hưng - chị Phương sở hữu rất nhiều clip triệu view trên MXH

Bước 2: Làm ướt mặt rồi dùng sữa rửa mặt.

"Nghe đơn giản đúng không? Sai.

Vợ nhắc: 'Ướt vừa đủ thôi, đừng ướt kiểu tuyệt vọng'".

Bước 3: Tẩy da chết.

"Nghe tới 'da chết' là tôi đã thấy rợn người. Bao năm sống yên ổn, giờ mới biết trên mặt mình có… da chết".

Bước 4: Lau bằng nước hoa hồng.

"Tôi hỏi: 'Cái này có phải nước thơm không?'.

Vợ bảo: 'Không, đây là toner'.

Tôi hỏi: 'Toner là gì?'.

Vợ trả lời: 'Là thứ giúp anh bớt hỏi nhiều'".

Bước 5: Đắp mặt nạ 10 phút.

"Đắp xong vợ canh giờ như canh nồi cơm.

Tôi bảo: 'Anh thấy mình giống miếng thịt ướp'.

Vợ gật đầu: 'Ừ, thịt muốn ngon thì phải ướp'".

Sau đó là hàng loạt bước tiếp theo như lau toner lần nữa, bôi tinh chất dưỡng da, rồi kem dưỡng.

Người đàn ông tưởng đã kết thúc thì vợ tiếp tục yêu cầu:

Bước 9: Son dưỡng môi.

Và câu nói cuối cùng của vợ khiến anh "đứng hình": "Không được hôn và phải đi ngủ".

Anh hài hước than thở: "Skincare xong… bị cấm hôn.

Đây không còn là chăm sóc da nữa.

Đây là biện pháp an ninh gia đình".

Bài viết kết thúc bằng một đoạn tự trào khiến nhiều người bật cười: "Giờ tôi giống cái điện thoại mới dán cường lực:

Đẹp đấy, sáng đấy, mượt đấy nhưng đụng vào là bị nhắc nhở".

Và câu hỏi khiến cư dân mạng thích thú nhất: "Nếu một ngày các ông gặp tôi ngoài đường thấy da căng bóng, môi mềm mịn, mắt long lanh…

Đừng hỏi tôi dùng mỹ phẩm gì. Hãy hỏi một câu thôi:

'Ông còn được hôn không?'".

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền bởi cách kể chuyện hài hước nhưng rất gần gũi. Nhiều người cho rằng đây là minh họa sinh động cho một thực tế: khi một người làm trong ngành làm đẹp, người thân xung quanh thường trở thành "khách hàng thử nghiệm" đầu tiên.

Tuy vậy, không ít bình luận cũng đùa rằng nếu kết quả thật sự là "da đẹp hơn", thì có lẽ… cái giá phải trả của anh chồng này cũng không quá tệ. Đúng là thuận vợ thuận chồng "tát biển Đông cũng cạn"!