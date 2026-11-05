Tâm sự nghẹn ngào của ba mẹ bé Gạo sau tang lễ con gái

Những người theo dõi bé Gạo và cộng đồng đã để lại nhiều lời chia buồn sâu sắc với gia đình.

Những ngày gần đây, thông tin bé Gạo (tên thật Nguyễn Thái An Khuê, sinh năm 2021) qua đời khiến nhiều người không khỏi xót xa. Trên kênh Tép Gạo Family, gia đình cũng cập nhật thông tin liên quan đến tang lễ để người thân, bạn bè và những người yêu mến cô bé được biết.

Chiều tối ngày 5/11, sau khi hoàn tất các nghi thức tang lễ, chị Phạm Thị Mai và anh Nguyễn Trung Kiên - ba mẹ Gạo chia sẻ khoảnh khắc đưa tro cốt của con gái về nhà. Những dòng chữ ngắn ngủi nhưng khiến nhiều người nghẹn ngào:

“Mình về nhà thôi bé yêu à… Ba mẹ sẽ đồng hành cùng con 7*7 49 ngày rồi con sẽ đi… Ba mẹ sẽ không giữ con mà để con về với con đường mà con chọn con yêu nhé! Yêu thương…”.

Chia sẻ của ba mẹ bé Gạo (Ảnh: FBNV)

Trước đó, vào khoảng 5h sáng ngày 5/11, ba bé Gạo cũng có chia sẻ gây xúc động. Anh Kiên cho biết vợ chồng và gia đình đều hạnh phúc khi được đồng hành bên bé Gạo trong quãng thời gian vừa qua:

“Nơi an nghỉ của Gạo tràn ngập sắc hoa! Đây là tình cảm của rất nhiều người dành tặng cho con và gia đình. Gạo chắc là hạnh phúc lắm… Ba mẹ cũng hạnh phúc lắm… Ba mẹ rất tự hào về Gạo đó cô gái bé nhỏ ơi… Ba mẹ hạnh phúc vì được là Ba mẹ của Gạo. Hạnh phúc vì giữa hàng triệu triệu người, ba mẹ lại được chọn được đồng hành trên hành trình của con.

Đến hôm nay duyên của mình đã hết, Gạo hãy về với Phật Gạo nhé! Mẹ thức cả đêm để niệm Phật cho con, cho mẹ ngủ thêm 10 phút nữa dì Ba sẽ gọi mẹ dậy, chuẩn bị thủ tục cúng cơm cho con yêu, chờ đến giờ tốt sẽ đưa con đi để con về với Phật…

Ba mẹ và bà ngoại, chị Tép yêu con thật nhiều… Con mãi là thiên thần trong lòng của ba, mẹ và tất cả mọi người! Yêu thương…”.

Dưới các bài đăng của ba mẹ bé Gạo, rất nhiều người tiếp tục để lại lời tiễn biệt. Có người đã theo dõi cô bé suốt một thời gian dài, có người chỉ mới biết đến Gạo qua những video được chia sẻ vài ngày gần đây. Dù chưa từng gặp mặt, họ vẫn dành cho em tình cảm như một người thân quen, xót xa trước hành trình ngắn ngủi của cô bé và thương bố mẹ em phải đối diện với mất mát quá lớn.

Đáng chú ý, nhiều bình luận nhắc đến những video đời thường của gia đình Tép Gạo Family, đặc biệt là tiếng cười, cách nói chuyện hồn nhiên và sự lém lỉnh của cô bé. Một số người còn chia sẻ rằng những đoạn clip ấy từng giúp họ vui hơn, có thêm động lực trong cuộc sống. Một số bình luận xúc động dưới bài đăng:

- Mình cảm nhận được một tình yêu vô bờ bến của gia đình Gạo dành cho Gạo. Từ bố mẹ, chị Tép và người thân đều yêu thương Gạo bằng một tình yêu vô bờ bến, đầy lòng kiên nhẫn và thấu hiểu. Mong kiếp sau con sẽ là một em bé khỏe mạnh con nhé!

- 3 ngày nay khi nghe tin con mất cô thực sự rất buồn và thương con. Tuy con không biết cô là ai, cô biết con qua những chia sẻ của bố mẹ con qua Facebook, nhưng cô cũng như hàng triệu trái tim khác cùng yêu thương con. Đời là cõi tạm, con về thế giới bên kia vui vẻ và an nhiên con nhé! Kiếp sau con sẽ là một em bé thật khỏe mạnh và đáng yêu.

- Thương con, một em bé thông minh ngoan ngoãn và đáng yêu. Con hiện hữu trên cuộc đời này ngắn ngủi nhưng con có những tháng năm đầy yêu thương, nhiều niềm vui của những người thân yêu mang đến cho con. Mỗi lần xem video của gia đình Tép Gạo là bao nhiêu năng lượng tích cực được lan tỏa cho mọi người. Con khép lại một hành trình và bước vào một hành trình mới tươi đẹp hơn con nhé

- Dù chưa một lần được gặp con ngoài đời, nhưng qua từng thước phim, chú cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến mà ba mẹ và gia đình đã dành cho Gạo. Thương con đã phải trải qua một hành trình quá nhiều thiệt thòi, thương ba mẹ đã phải chịu đựng biết bao nhọc nhằn, lo lắng và giờ đây là nỗi đau không gì có thể bù đắp.

Gạo à, cảm ơn con vì đã đến với thế giới này, đã mang đến thật nhiều yêu thương và để lại những ký ức đẹp trong lòng những người từng biết đến con. Một hành trình tuy ngắn ngủi nhưng con đã được yêu thương thật nhiều. Mong con về với Phật, được an yên nơi cõi lành, không còn đau đớn, không còn bệnh tật. Xin chia buồn cùng ba mẹ và toàn thể gia đình. Thương con, Gạo ơi!

- Dù bà chưa gặp con, chỉ gặp được con qua những thước phim mà gia đình con chia sẻ nhưng bà thật sự tan chảy khi xem video của con. Một cô bé tí hon nhưng thông minh, dí dỏm, đáng yêu và rất hiểu chuyện. Lần này con đã đi thật xa mà mọi người sẽ không còn được nghe tiếng cười giòn tan, trong veo của bé Gạo nữa rồi. Bà tin rằng ở nơi xa ấy con khỏe mạnh và luôn vui vẻ để tiếp sức cho mẹ của con như lời bà con dặn nhé. Xin gửi lời chia buồn cùng gia đình bé Gạo.

- Cô chỉ mới biết con một vài ngày gần đây, con hồn nhiên, trong trẻo, đáng yêu và hiểu chuyện biết bao nhiêu. Những clip nhỏ của gia đình con khiến cô cứ muốn xem mãi không rời khỏi Facebook được vì thấy thương và yêu bé Gạo quá! Cô tin rằng mỗi em bé sinh ra đều mang sứ mệnh của riêng mình, bé Gạo của chúng ta có lẽ là một thiên thần nhỏ gieo nụ cười, sự ấm áp và tình yêu cho ba mẹ Gạo, gia đình và cả những người hâm mộ con trong đó có cô tới đây thôi. Giờ Gạo sẽ lan tỏa tình yêu ấy đi xa hơn, rộng hơn phải không con? Con hãy thật an nhiên, mạnh khỏe trên hành trình mới của con nhé! Hãy cười thật xinh và vui vẻ nha Gạo ơi! Gia đình con, ba mẹ, chị Hai và biết bao nhiêu các cô chú ông bà... trong đó có cô nữa đều sẽ cầu nguyện cho con. Tạm biệt em bé! Hẹn con ở một cuộc đời mới trọn vẹn và bình an! Ôm con.

- Thương con quá, em bé nhỏ đáng yêu. Khi buồn, cô rất hay coi mấy video của con khúc khích cười, trong trẻo và đáng yêu lắm luôn. Mỗi lần xem video của con, cô lại có thêm nhiều động lực hơn. Cả đêm hôm qua coi lại video của con mà không kiềm được nước mắt, mặc dù chưa gặp con lần nào nhưng cái sự ngây ngô của con đã chạm đến trái tim của cô. Chúc con an yên bên Phật con nhé, hãy tiếp thêm sức mạnh cho ba mẹ của con để cố gắng với hành trình phía trước con nha. Yêu Gạo nè.

- Cũng chỉ mới theo dõi cô bé nhỏ đáng yêu! Nghe câu con nói 'Con cần mẹ thôi' mà mình là một người đàn ông và là bố của hai cô con gái hơn Gạo 2 tuổi mà nước mắt cứ chảy ra như một điều gì đó không thể tả được! Mong con an nghỉ về với Phật, mong kiếp sau con sẽ có một cuộc đời thật là an yên, hạnh phúc và nhẹ nhàng! Vĩnh biệt Gạo.

Bé Gạo tên thật là Nguyễn Thái An Khuê, sinh tháng 7/2021, là con gái thứ hai của vợ chồng chị Mai và anh Kiên tại TP.HCM. Cô bé được chẩn đoán mắc hội chứng lão nhi Hutchinson-Gilford (Progeria) - một bệnh di truyền cực hiếm gặp khiến cơ thể lão hóa nhanh bất thường.

Gia đình từng chia sẻ hành trình chăm sóc, nuôi dạy con qua kênh Tép Gạo Family. Những video ghi lại khoảnh khắc cô bé trò chuyện, vui đùa, thể hiện sự thông minh và lém lỉnh nhận được nhiều tình cảm từ người xem. Không ít người biết đến và yêu quý Gạo cũng như qua những thước phim ấy, dù chưa một lần gặp em ngoài đời.

Theo thông tin gia đình đã chia sẻ trước đó, bé Gạo qua đời vào lúc 6h58 ngày 3/11. Liên hệ với chị Dịu - bác của bé Gạo - vào trưa ngày 3/11, chị cho biết mình đang trên đường di chuyển từ Đà Lạt lên TP.HCM. Về những khoảnh khắc cuối cùng của cháu gái, chị kể: “Tối qua con vẫn chơi bình thường. Thường đêm ngủ con hay nằm trên người mẹ, và gần sáng nay cũng vậy. Con khó chịu, con khóc và con nằm trên người mẹ rồi con lịm đi. Gia đình đã đưa con đi cấp cứu ngay mà không kịp”.