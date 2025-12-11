Tâm sự gây bão mạng của cô gái khẳng định: "Lấy chồng không lấy bố mẹ chồng, họ là người lạ"

Một cô gái gần đây gây tranh luận dữ dội sau khi chia sẻ trên một diễn đàn mạng rằng dù bạn trai đối xử rất tốt, cô không hề có ý định nhận gia đình anh như người thân, thậm chí đã nói thẳng: "Tôi không định gọi bố mẹ anh ấy là ba mẹ. Sinh tôi, nuôi tôi chỉ có ba mẹ ruột".

Tư tưởng này khiến mẹ cô vô cùng lo lắng, sợ rằng nếu con gái kết hôn với quan niệm như vậy sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng chính cô gái cũng bối rối: "Tại sao phải gọi mẹ của người khác là mẹ? Họ với tôi là người xa lạ".

Cô gái khẳng định: "Kết hôn thì cũng chỉ liên quan hai người, gia đình anh ấy không dính dáng đến tôi".

Trong bài đăng, cô cho biết yêu đương là chuyện của hai người, nên ngay cả khi gia đình bạn trai "không hợp gu", cô cũng… không quan tâm.

Cô nói thẳng: "Sinh tôi, nuôi tôi là ba mẹ tôi. Tại sao tôi phải chăm sóc một người xa lạ? Dù kết hôn rồi tôi cũng không định nhận họ là người nhà".

"Muốn cưới mà nghĩ vậy thì thôi… đừng cưới"

Bài viết ngay lập tức dậy sóng, phần đông bình luận khuyên cô không nên kết hôn nếu giữ quan điểm này:

"Kết hôn là chuyện của hai gia đình, nghĩ đơn giản quá thì chỉ khổ thôi".

"Đối phương gia đình không tốt thì yêu thôi, đừng cưới".

"Nghe lời mẹ đi, bà nói đúng rồi đó".

"Chồng có thể tạm không quan tâm bố mẹ, nhưng máu mủ không dứt được đâu".

Một số người thẳng thắn cảnh báo từ trải nghiệm thật:

"Tôi từng nghĩ giống bạn và cưới. Giờ mệt mỏi vì chuyện nhà chồng triền miên".

"Họ luôn đứng cùng nhau, bạn sẽ là người ngoài".

"Trước cưới một kiểu, sau cưới một kiểu. Đừng vội".

Tuy nhiên, vẫn có vài ý kiến cho rằng điều này không sai nếu người chồng đủ vững vàng và hai bên gia đình có ranh giới rõ ràng:

"Không ở chung, không can thiệp, chồng đủ bản lĩnh thì vẫn sống ổn".

"Miễn bạn chấp nhận việc anh ấy cũng không cần quan tâm bố mẹ bạn. Đừng tiêu chuẩn kép".

Hôn nhân không chỉ là "hai người yêu nhau"

Câu chuyện của cô gái chạm đến một vấn đề không mới nhưng rất thực tế: Tình yêu là chuyện hai người, nhưng hôn nhân luôn là chuyện của hai gia đình.

Quan điểm "tôi chỉ cần yêu anh, còn gia đình anh là người lạ" nghe thì thức thời nhưng thực tế lại vô lý. Bởi trong đời sống hôn nhân, những quyết định quan trọng – con cái, lễ Tết, chăm sóc cha mẹ già đều khó tách rời gia đình hai bên.

Vấn đề không nằm ở việc có gọi "bố mẹ" hay không, mà ở chỗ:

Hai người có thống nhất được ranh giới, vai trò và kỳ vọng hay không?

Nếu đôi bên đồng lòng, tôn trọng nhau, biết đặt giới hạn với gia đình thì hôn nhân vẫn có thể hạnh phúc.

Nhưng nếu cái nhìn về gia đình đã lệch nhau ngay từ đầu, đặc biệt với thái độ "không liên quan đến tôi", rủi ro mâu thuẫn là rất lớn.

Suy cho cùng hôn nhân cần sự trưởng thành hơn cả tình yêu.

Không ai bắt buộc phải thân thiết hay gọi tên theo truyền thống, nhưng hôn nhân đòi hỏi sự tôn trọng và thiện chí tối thiểu dành cho gia đình đối phương.

Còn nếu ngay từ khi chưa cưới, bạn đã xem gia đình người kia là "người xa lạ không có trách nhiệm", thì có lẽ lời khuyên chân thành nhất từ cư dân mạng là đúng: Yêu thì được nhưng đừng cưới.