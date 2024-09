Tâm sự của Thanh Bùi giữa những ngày sóng gió

Nghệ sĩ Thanh Bùi

Chia sẻ tại Talkshow Vén màn showbiz (sẽ phát sóng trên kênh YouTube Vén màn showbiz của báo Người Lao Động), nghệ sĩ Thanh Bùi tiết lộ "bản thân của hiện tại biết chấp nhận mọi thứ để còn tiếp tục đi về phía trước".



Anh cho biết cuộc sống của bản thân hiện tại dù có bận rộn đến mấy, 7 giờ tối anh phải có mặt ở nhà cùng hai con Kiến An và Khải An.

"Chúng tôi học bài cùng nhau, đọc truyện cùng nhau, xem tivi cùng nhau.Tôi còn sắm cho mình chiếc áo grab nữa để cuối tuần, tôi tự mình đưa con đến sân tập bóng, đi học hát, học nhảy, đi xem phim hay một hoạt động ngoại khóa nào đó. Tôi muốn dành thời gian trọn vẹn cho con của mình" - nghệ sĩ Thanh Bùi chia sẻ thêm.

Thanh Bùi của hiện tại thừa nhận rằng vai trò của một người cha là khó nhất. Với anh, để cân đối cả hai vai trò doanh nhân và người cha không phải điều dễ dàng.

Tuy nhiên, với những nguyên tắc bất di bất dịch của bản thân mình, anh giúp các con xây dựng nên những nguyên tắc đó không chỉ để các bé trở nên độc lập hơn mà vai trò của người cha cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.

Anh nói "Tôi không chỉ là người cha mà còn là một người bạn, người đồng hành cùng với hai con. Dù là cha nhưng tôi cũng không có quyền sở hữu hai con. Chỉ có các con có quyền sở hữu mình. Đó là nguyên tắc làm cha của tôi" - nghệ sĩ Thanh Bùi nói.

Nói về hai bé Kiến An và Khải An, nghệ sĩ Thanh Bùi nói anh hạnh phúc vì các con trưởng thành độc lập và mạnh mẽ. "Hai bé rất can đảm và đó là điều làm tôi thấy hạnh phúc nhất".

Và vì vậy, những biến cố gia tộc mà anh đang trải qua, dù có ảnh hưởng ít nhiều nhưng không làm cho hai bé Kiến An và Khải An quá đỗi chênh vênh. Anh bày tỏ: "Gia đình lớn chúng tôi vẫn ở bên nhau. Có ông bà, cô dì chú bác và bạn bè, hai bé cũng không đến mức thiếu thốn tình cảm".

Về bản thân mình "Nếu hỏi có cô đơn không? buồn không? Có chứ.Tôi 40 tuổi mà như sống một cuộc đời cả trăm tuổi. Những gì xảy đến quá đỗi khủng khiếp. Đã bao lần tôi tự hỏi mình tại sao những chuyện này lại xảy ra với mình? Nhưng giờ, điều mà tôi học được là phải chấp nhận những điều đã xảy ra, trực diện nhìn vào nó để mà tiếp tục đi về phía trước".

Trước câu hỏi cảm thấy thế nào khi ngày nào tin tức về vợ mình được đăng tải, cập nhật thường xuyên trên các phương tiện truyền thông, nghệ sĩ Thanh Bùi cho hay: "Không muốn đề cập đến vấn đề này".

Thanh Bùi cho biết anh vừa kiện toàn Học viện Nghệ Thuật đa lĩnh vực đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam mang tên "Soul Institute of Arts" (SIA).

"Tôi nghĩ để xứng đáng với hai chữ nghệ sĩ ngoài việc lao động nghệ thuật, còn phải thể hiện trách nhiệm với xã hội. Việt Nam có rất nhiều nghệ sĩ làm từ thiện, bằng cách này hay cách khác. Dù làm gì thì đều đáng trân trọng nếu giúp ích và đóng góp cho cộng đồng.

Tôi tin mỗi người đều có sứ mệnh riêng. Lựa chọn giúp ích và đóng góp cho xã hội của tôi chính là làm giáo dục. Giáo dục thúc đẩy từng đứa trẻ phát triển toàn diện bằng học thuật, nghệ thuật, thể thao. Bên cạnh đó tôi cũng đang tâm huyết về giáo dục đặc biệt, can thiệp cho trẻ tự kỷ. Trong lĩnh vực giải trí, tôi lựa chọn làm giáo dục nghệ thuật ở đa lĩnh vực. Đào tạo âm nhạc và biểu diễn theo chuẩn quốc tế. Tôi đã làm việc này 12 năm trước giờ đây đã có thế hệ ca/ nhạc sĩ như Vũ Cát Tường, Tiên Tiên…

Sứ mệnh 10 năm tới chính là tiếp tục định hướng, thúc đẩy cho thế hệ nghệ sĩ trẻ không từ bỏ khát vọng vươn ra thế giới, bằng việc nuôi dưỡng nghệ thuật từ nhỏ, giúp các em tiếp cận giáo trình quốc tế, được đội ngũ chuyên gia định hướng, chỉ lối vào cánh cổng các trường nghệ thuật quốc tế hàng đầu. Đó là cánh cổng mở ra cơ hội cho các tài năng trẻ lựa chọn theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật đa lĩnh vực trên toàn cầu. Hiện thực hóa giấc mơ và khát vọng vươn ra thế giới cho nghệ sĩ trẻ Việt Nam là điều tôi muốn làm ở thời điểm bây giờ" - anh bộc bạch.

Với Thanh Bùi bây giờ, anh không xem Úc là quê hương nữa mà "quê hương của tôi chính là ở đây. Tôi yêu Việt Nam và sẽ gắn liền với mảnh đất này với những dự án giáo dục mang tính xây dựng và cống hiến".

Anh cũng thừa nhận bản thân hiện tại đang thiếu âm nhạc trầm trọng. Anh khát khao được trở lại với âm nhạc và trong 200 bài hát mới sáng tác, anh đã chọn được hơn 10 ca khúc để sẵn sàng làm một album bùng nổ.

Nhưng "đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Cho đến khi tôi có thể ăn ngủ cùng âm nhạc, có thể gạt bỏ tất cả mọi thứ sang một bên để chuyên tâm làm nhạc, có thể đi xa nhà vài tháng chỉ có mình tôi ở một nơi xa nào đó để làm nhạc, tôi sẽ quay trở lại với âm nhạc. Còn hiện tại, tôi còn phải ở gần con".