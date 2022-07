Tạm giữ vợ chồng "hờ" bán ma túy ở quán giải khát

Trước đó, lúc 15h5' ngày 28/6, tại nhà của Cúc ở thị trấn Tân Biên, Công an huyện Tân Biên bắt quả tang Cúc đang bán 1 bịch ma tuý cho 2 người nghiện ngụ xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên. Ngay sau đó, Công an huyện bắt khẩn cấp Lực. Tang vật thu giữ, gồm: 16 bịch nilon bên trong chứa chất ma tuý có trọng lượng trên 15 gam; 2 điện thoại di động và cùng nhiều vật dụng liên quan khác. Công an huyện Tân Biên test nhanh 4 đối tượng trên cho kết quả dương tính với ma tuý.



Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận, Cúc và Lực thuê nhà ở trọ và sinh sống với nhau như vợ chồng. Hằng ngày, Cúc vừa bán nước giải khát ở phía trước nhà, vừa bán ma tuý cho những người nghiện đến mua.

Khi hết ma tuý, Cúc và Lực đến TP Tây Ninh mua ma tuý rồi mang về phân lẻ ra bán lại kiếm lời và để có ma tuý sử dụng. Được biết, Cúc là đối tượng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý.