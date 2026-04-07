Tạm giữ thanh niên vi phạm nồng độ cồn, lái xe máy kẹp 3 tông gãy chân CSGT

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Văn Hùng (SN 2005, trú tại xóm Vín Hoà, xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ) về hành vi Chống người thi hành công vụ, đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện khi tham gia giao thông để xử lý nghiêm minh.

Bùi Văn Hùng tại cơ quan công an.

Khoảng 15h ngày 6/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Quyết Thắng, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 3 đối tượng đi trên 1 xe máy BKS 28B1-326.47 không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, ngăn chặn kịp thời. Tuy nhiên, Bùi Văn Hùng không chấp hành hiệu lệnh mà còn có hành vi bỏ chạy, sau đó liều lĩnh, manh động điều khiển xe quay đầu, tăng ga đâm thẳng vào Đại úy Vũ Huy Thành (cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ) đang thực hiện nhiệm vụ, khiến Đại úy Thành bị thương gãy xương cẳng chân trái.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tổ công tác nhanh chóng khống chế các đối tượng và đưa Đại uý Thành đi cấp cứu.

Hiện trường vụ việc.

Qua kiểm tra xác định, Bùi Văn Hùng vi phạm nghiêm trọng với nồng độ cồn 0,755mg/1 khí thở, chưa có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm.

Sau khi nắm thông tin vụ việc, sáng 7/4/2026, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến Bệnh viện Việt Đức thăm hỏi, động viên Đại úy Vũ Huy Thành.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục tập trung lực lượng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng, đặc biệt là hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa chung.