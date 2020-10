Tạm giữ thanh niên quan hệ với bé gái 13 tuổi quen qua zalo

Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú (An Giang) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thành Long (SN 2000, trú tại ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú) để tiếp tục điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.



Sau thời gian quen biết qua Zalo, Long với bé gái Q.A. (sinh ngày 19/9/2007, trú tại thị trấn An Phú, huyện An Phú) nảy sinh tình cảm yêu đương. Trưa ngày 25/9, Long đến trường học đón Q.A. chở đi chơi rồi đưa vào nhà nghỉ thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Sau đó, Long đưa Q.A. về nhà của mình để tiếp tục quan hệ nhiều lần. Đến sáng ngày 28/9, Long đưa Q.A. đến nhà người quen của Q.A. tại tỉnh Bình Dương.

Sau đó, Long đã đến Công an thị trấn An Phú đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.