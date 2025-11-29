HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tạm giữ tài xế xe tải tông 2 ông cháu tử vong tại Gia Lai

Hoàng Thanh |

Cơ quan công an xác định tài xế không có dấu hiệu giảm tốc độ xe tải khi thấy 2 ông cháu đi xe máy phía trước sang đường.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự tài xế Lương Tấn Sĩ (SN 1993, trú tại phường An Phú) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, trưa 28-11, ông Lương Tấn Sĩ điều khiển xe tải lưu thông trên đường Lê Duẩn (Quốc lộ 19) theo hướng từ phường Pleiku đi phường Quy Nhơn. Khi đến địa phận tổ 5, phường Pleiku, xe tải đã tông vào xe máy do ông Phan H.Đ. (SN 1955, trú phường Pleiku) điều khiển, chở theo cháu ngoại là Dương Ngọc B.N (2015) lưu thông cùng chiều phía trước.

Tạm giữ tài xế xe tải tông 2 ông cháu tử vong tại gia Lai - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 ông cháu tử vong thương tâm

Vụ tai nạn khiến ông H.Đ và cháu B.N tử vong tại chỗ.

Cháu B.N là học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (phường Pleiku). Thời điểm xảy ra tai nạn, ông H.Đ vừa đón cháu B.N tan học để về nhà.

Qua điều tra ban đầu và các dấu vết tại hiện trường, cơ quan công an xác định tài xế Lương Tấn Sĩ đã không có dấu hiệu giảm tốc độ khi thấy xe máy của ông H.Đ đang lưu thông phía trước và đi sang đường, dẫn đến tai nạn.

Các góc camera hành trình, camera an ninh nhà dân đã ghi lại thời khắc xảy ra vụ tai nạn. Các góc quay đều cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải do ông Sĩ điều khiển không giảm tốc độ. Sau khi tông vào các nạn nhân, xe tải tiếp tục lăn bánh thêm đoạn dài rồi mới dừng lại.

Các góc quay thể hiện tài xế không có dấu hiệu giảm tốc độ khi thấy 2 ông cháu đi xe máy phía trước

Qua kiểm tra, tài xế Sĩ không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Ra quyết định bắt tạm giam Dương Quang Hải
