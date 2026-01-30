Liên quan vụ ô tô lùi trúng 2 phụ nữ khiến một người tử vong ở Hà Nội, đại diện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết đơn vị đã tạm giữ tài xế để điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế chủ đích lùi xe. Tuy nhiên, khi cài số lùi, tài xế không thấy xe di chuyển nên đạp ga rồi gây tai nạn. Thời điểm trên, 2 nạn nhân đang ngồi trên xe máy, ở ngay sau đuôi ô tô.

Sự việc xảy ra khoảng 11h50 ngày 28/1, ô tô con mang biển kiểm soát 29E-580.XX do nam tài xế điều khiển đang đỗ trước số nhà 37 phố Khâm Thiên. Sau đó, ô tô bất ngờ đi lùi đến trước số nhà 53 phố Khâm Thiên và va chạm với 2 phụ nữ vừa dắt xe máy từ vỉa hè xuống.

Hiện trường vụ tai nạn.

Phát hiện sự việc, nhiều người đi đường đã dừng lại, cùng nhau khiêng ô tô lên để cứu người bị mắc kẹt dưới gầm xe.

Tại hiện trường, một nữ nạn nhân nằm cạnh bánh lái bên trái chiếc ô tô, một nạn nhân khác nằm sau đuôi ô tô. Ngoài ra, một chiếc xe máy cũng bị cuốn vào gầm ô tô và bị hư hỏng.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) phối hợp với các đơn vị chức năng tới hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Đội CSGT đường bộ số 3 phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám điều tra, làm rõ.