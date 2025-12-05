Tạm giữ nhân viên quán cơm Nguyễn Ngọc Trung

Tối qua 4/12, xác nhận trên tờ Pháp luật TPHCM, Công an xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang tạm giữ và hoàn tất hồ sơ xử lý Nguyễn Ngọc Trung (49 tuổi, nhân viên quán cơm).

Trước đó, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, vào ngày 1/12, bà Trần Thị Thu Hương để quên 1 túi xách màu vàng, bên trong có 45,5 triệu đồng và 6 vòng tay bằng vàng 18K, trọng lượng 6 chỉ tại một quán cơm.

Sau khi phát hiện đã để quên, bà lập tức quay lại tìm nhưng được ông Nguyễn Ngọc Trung - người làm tại quán, thông báo rằng đã giao tài sản cho người khác đến nhận.

Đến 21h cùng ngày, không tìm được tài sản, bà Hương đã trình báo Công an xã Hàm Kiệm.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Trung cùng tang vật (Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các Tổ nghiệp vụ khẩn trương xác minh, trích xuất camera và xác định không có sự việc như lời ông Trung trình bày.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, đối tượng có biểu hiện nghi vấn và không hợp tác, Công an xã đã cử điều tra viên và cán bộ có kinh nghiệm tập trung đấu tranh, soát xét và truy tìm tài sản.

Sau khoảng 3 giờ tiếp nhận vụ việc, lực lượng công an phát hiện tang vật gồm 91 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 6 vòng kim loại màu vàng được cất giấu trên la-phông trần nhà tại chòi rẫy thuộc thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm.

Trước chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Ngọc Trung thừa nhận do lòng tham nên đã chiếm đoạt tài sản khi phát hiện túi xách khách để quên.

Sau khi lấy tài sản, Trung chèn đá vào túi xách và vứt xuống ao nước gần đó để che giấu hành vi. Công an xã Hàm Kiệm đã tiếp tục truy tìm và thu giữ được túi xách này.

Thư cảm ơn của bà Trần Thị Thu Hương gửi đến Công an xã Hàm Kiệm (Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng).

Sau khi được thông báo tìm thấy tài sản, bà Trần Thị Thu Hương bày tỏ niềm vui mừng, xúc động và gửi thư cảm ơn đến tập thể Chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Công an xã Hàm Kiệm.

Trong thư, bà bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần tận tụy, quyết liệt, không quản ngày đêm của lực lượng Công an đã giúp bà thu hồi toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt trong thời gian ngắn nhất.