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Tạm giữ Nguyễn Huy Hoàng SN 2005 giả gái xinh chuốc say nam thanh niên rồi trộm iPhone

Nam An
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Công an phường Phú Diễn, Hà Nội, tạm giữ Nguyễn Huy Hoàng (SN 2005) để điều tra hành vi trộm cắp iPhone 12 Pro Max sau khi giả danh phụ nữ làm quen, hẹn ăn uống và lợi dụng nạn nhân say rượu để lấy tài sản.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 21/10, Công an phường Phú Diễn tiếp nhận tin báo của anh L.P.N (SN: 2007; HKTT: Thôn 2, xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa) về việc, rạng sáng ngày 20/10/2026, bị mất trộm một chiếc điện thoại di động iPhone 12 Pro Max màu đen, trị giá khoảng 6 triệu đồng tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Diễn đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh và xác định Nguyễn Huy Hoàng (SN: 2005; HKTT: xã Vĩnh Hòa, thành phố Hải Phòng) có liên quan vụ việc và triệu tập đối tượng đến trụ sở để làm việc.

Đối tượng Nguyễn Huy Hoàng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Tại cơ quan Công an, Hoàng khai nhận đã sử dụng mạng xã hội, giả danh phụ nữ để kết bạn, làm quen với anh L.P.N. Sau khi tạo dựng được mối quan hệ, ngày 19/10/2026, Hoàng thuê phòng tại homestay ở phường Phú Diễn và hẹn anh N đi ăn uống, sau đó mời anh N về phòng đã thuê.

Lợi dụng anh N say rượu, rạng sáng ngày 20/10, Hoàng lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max màu đen của anh N rồi rời đi. Sau đó, đối tượng bán chiếc điện thoại với giá 5,5 triệu đồng và đã sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Hiện, Công an phường Phú Diễn đã ra Quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Huy Hoàng phục vụ điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Hà Nội

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