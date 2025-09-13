HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tạm giữ người đàn ông ngoại quốc mang súng vào quán bar ở Đà Nẵng

THANH BA |

Xảy ra mâu thuẫn với một vị khách, người đàn ông ngoại quốc rút súng ra "dằn mặt".

Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự Vernazz Joseph Alexander (SN 1988) để điều tra hành vi “tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”.

Trước đó, rạng sáng 5/9, tại quán bar S.R. trên đường An Thượng 32 (phường Ngũ Hành Sơn), Alexander xảy ra mâu thuẫn với một vị khách. Alexander rút từ túi quần ra vật giống súng để “răn đe” đối phương rồi nhanh chóng rời đi.

Tạm giữ người đàn ông ngọai quốc mang súng vào quán bar ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Alexander tại cơ quan công an. (Ảnh: CA)

Nhận tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc. Qua truy xét, lực lượng trinh sát phát hiện Alexander đang lưu trú tại căn hộ trên đường Lê Cao Lãng (phường Cẩm Lệ).

Đến 0h30 ngày 12/9, công an phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra hành chính và phát hiện trong tủ quần áo tầng 2 căn hộ người này ở có một khẩu súng ngắn kim loại, kèm hộp tiếp đạn chứa 12 viên đạn.

Làm việc với cơ quan công an, Alexander khai đã mua khẩu súng này ở Campuchia cuối năm 2024 với giá 700 USD để phòng thân. Đêm xảy ra vụ việc, sau khi mâu thuẫn tại quán bar, ông quay về nơi ở lấy súng rồi quay lại “dằn mặt” đối thủ.

Theo điều tra, Alexander nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2019, từng sinh sống ở nhiều tỉnh, thành như Lào Cai, TP.HCM, Gia Lai, Cần Thơ, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng. Đến tháng 4/2025, người này chuyển đến Đà Nẵng thuê căn hộ ở đường Lê Cao Lãng để sinh sống.

