Tạm giữ người đàn ông chống đối cảnh sát giao thông ở Bình Dương

Trước đó, vào tối 5/11, Tổ tuần tra đặc biệt 171 của Công an tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ tại ngã tư cầu Ông Bố (thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An), thì phát hiện ông T. điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của ông T. vượt quá 0,4 mg/lít khí thở. Sau đó, lực lượng chức năng yêu cầu nam thanh niên xuất trình giấy tờ tùy thân và kiểm tra xe máy.

Tuy nhiên, ông T. không hợp tác mà còn có hành vi chống đối bằng cách bất ngờ đấm thẳng vào mặt một cán bộ cảnh sát giao thông.

Ngay lập tức, các thành viên khác trong tổ công tác đã khống chế đối tượng và bàn giao cho cơ quan công an địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.

