HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tạm giữ một số người trong vụ cô gái bị đánh gục trong đêm trên phố Hà Nội

MINH TUỆ
|

Từ mâu thuẫn trên mạng xã hội nên 2 nhóm thanh niên hẹn gặp nhau tại quán nước trên Phố Huế (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) rồi xảy ra xô xát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định tạm giữ hình sự một số người liên quan đến vụ cô gái bị đánh gục trong đêm ở Phố Huế để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều video, hình ảnh ghi lại cảnh nhóm nam nữ xảy ra xô xát tại khu vực vỉa hè và lòng đường trước số nhà 193 Phố Huế vào khoảng 23h ngày 15/5.

Tạm giữ một số người trong vụ cô gái bị đánh gục trên Phố Hà Nội - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ việc.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội nên 2 nhóm thanh niên đã hẹn gặp nhau tại quán nước trên Phố Huế để giải quyết. Quá trình nói chuyện, 2 nhóm thanh niên xảy ra xô xát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hai Bà Trưng khẩn trương có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, ứng xử văn minh trong các tình huống phát sinh mâu thuẫn, tuyệt đối không tụ tập, sử dụng bạo lực gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng.

Công an phường Hai Bà Trưng đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Mới đây, một vụ việc hành hung phụ nữ ở Hà Nội cũng khiến dư luận phẫn nộ.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 22h ngày 14/5, tại khu vực vỉa hè trước số nhà 169 phố Hoàng Cầu, phường Đống Đa, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình di chuyển bằng thang máy tại một tòa nhà, hai nhóm nam nữ lời qua tiếng lại, sau đó xảy ra xô xát. Đáng chú ý, 2 cô gái bị nhóm người tác động vật lý trước khi rời đi.

Công an phường Hoàng Cầu đã mời những người liên quan tới trụ sở lấy lời khai, đồng thời khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng.

Y án chung thân đối với người phụ nữ lừa đảo hàng trăm tỷ đồng mua 'đất vàng' ở Hà Nội
Tags

vụ cô gái bị đánh gục

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

00:41
Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

00:37
Chưa từng có: Bến du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên sẽ xuất hiện ở dòng sông biểu tượng

Chưa từng có: Bến du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên sẽ xuất hiện ở dòng sông biểu tượng

01:30
Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

00:52
Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

01:21
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

00:37
Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

00:42
Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

01:14
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại