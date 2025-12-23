Công an TP Hải Phòng vừa tạm giữ khẩn cấp tài xế Nguyễn Văn Thịnh (SN 1974, ở xã Lai Khê, TP Hải Phòng) để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 5 đoạn qua phường Tứ Minh, TP Hải Phòng vào chiều 22-12.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo cơ quan công an, nguyên nhân sơ bộ ban đầu vụ tai nạn được xác định do tài xế Nguyễn Văn Thịnh điều khiển xe ô tô đầu kéo 15C-132.xx, kéo theo rơ-moóc 15R-024.xx không chú ý quan sát, đã tông xe vào các phương tiện cùng chiều phía trước đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn giữa 7 ô tô, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 22-12, tại Km 46+500, Quốc lộ 5 chiều Hà Nội đi Hải Phòng (thuộc địa phận phường Tứ Minh, TP Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn thảm khốc, khiến 3 người thương vong, 7 xe ô tô bị hư hại.

Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo biển số 15C-132.xx kéo rơ-moóc 15R-024.xx do tài xế Nguyễn Văn Thịnh (SN 1974, trú tại Thượng Đỗ, xã Lai Khê, TP Hải Phòng) điều khiển, lưu thông hướng Hà Nội - Hải Phòng, đã tông vào đuôi xe ô tô biển số 14C-225.xx do tài xế Nguyễn Văn Kh. điều khiển chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến xe anh Kh. lao về phía trước, dẫn tới va chạm với 5 ô tô khác.

Vụ tai nạn khiến quốc lộ 5 ùn tắc kéo dài.

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương, 7 xe ô tô bị hư hỏng. Vụ tai nạn cũng khiến tuyến quốc lộ 5 bị ùn tắc cục bộ.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe liên quan cho thấy không có vi phạm (riêng lái xe Trương Mạnh Q. do bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện nên chưa kiểm tra được).