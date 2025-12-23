HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tạm giữ khẩn cấp tài xế gây tai nạn liên hoàn làm 3 người thương vong, 7 xe ô tô hư hỏng

Tr.Đức |

Tài xế Nguyễn Văn Thịnh không chú ý quan sát, đã tông xe vào các phương tiện cùng chiều phía trước đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông.

Công an TP Hải Phòng vừa tạm giữ khẩn cấp tài xế Nguyễn Văn Thịnh (SN 1974, ở xã Lai Khê, TP Hải Phòng) để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 5 đoạn qua phường Tứ Minh, TP Hải Phòng vào chiều 22-12.

Tạm giữ khẩn cấp tài xế gây tai nạn liên hoàn tại Hải Phòng khiến 3 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo cơ quan công an, nguyên nhân sơ bộ ban đầu vụ tai nạn được xác định do tài xế Nguyễn Văn Thịnh điều khiển xe ô tô đầu kéo 15C-132.xx, kéo theo rơ-moóc 15R-024.xx không chú ý quan sát, đã tông xe vào các phương tiện cùng chiều phía trước đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn giữa 7 ô tô, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 22-12, tại Km 46+500, Quốc lộ 5 chiều Hà Nội đi Hải Phòng (thuộc địa phận phường Tứ Minh, TP Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn thảm khốc, khiến 3 người thương vong, 7 xe ô tô bị hư hại.

Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo biển số 15C-132.xx kéo rơ-moóc 15R-024.xx do tài xế Nguyễn Văn Thịnh (SN 1974, trú tại Thượng Đỗ, xã Lai Khê, TP Hải Phòng) điều khiển, lưu thông hướng Hà Nội - Hải Phòng, đã tông vào đuôi xe ô tô biển số 14C-225.xx do tài xế Nguyễn Văn Kh. điều khiển chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến xe anh Kh. lao về phía trước, dẫn tới va chạm với 5 ô tô khác.

Tạm giữ khẩn cấp tài xế gây tai nạn liên hoàn tại Hải Phòng khiến 3 người thương vong - Ảnh 2.

Vụ tai nạn khiến quốc lộ 5 ùn tắc kéo dài.

Tạm giữ khẩn cấp tài xế gây tai nạn liên hoàn tại Hải Phòng khiến 3 người thương vong - Ảnh 3.

Vụ tai nạn khiến quốc lộ 5 ùn tắc kéo dài

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương, 7 xe ô tô bị hư hỏng. Vụ tai nạn cũng khiến tuyến quốc lộ 5 bị ùn tắc cục bộ.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe liên quan cho thấy không có vi phạm (riêng lái xe Trương Mạnh Q. do bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện nên chưa kiểm tra được).

Chốt ngày xét xử hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm và 53 bị cáo trong vụ án
Tags

tài xế gây tai nạn

Công an TP Hải Phòng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại