Tạm giữ khẩn cấp 'ông trùm' Mai Minh Tấn sinh năm 1995 lừa đảo trót lọt cả nghìn tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ khẩn cấp Mai Minh Tấn (sinh năm 1995) và Trần Quang Út (sinh năm 1986) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua một dự án tiền điện tử giả mạo. Thông tin được Trung tá Phan Minh Duy, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT, xác nhận.

Liên quan đến vụ án, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 8 đối tượng khác để làm rõ vai trò đồng phạm. Nhóm này cư trú tại nhiều địa phương như Khánh Hòa, TP.HCM, Đắk Lắk và Vĩnh Long, hoạt động theo mô hình phân tầng, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể trong quá trình dụ dỗ nhà đầu tư.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng giữa tháng 4/2024, Tấn và Út đã lên kế hoạch kiếm tiền bất chính bằng cách thuê người xây dựng một phần mềm công nghệ mang tên Kayple. Dự án này được quảng bá như một nền tảng blockchain hiện đại, kêu gọi đầu tư vào đồng tiền điện tử Kay.

Mặc dù không có bất kỳ hoạt động kinh doanh hay công nghệ thực chất nào, đến đầu tháng 9/2025, các đối tượng vẫn tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, giới thiệu Kayple như một “hệ sinh thái số toàn diện”, tích hợp sàn giao dịch phi tập trung, trò chơi Play-to-Earn và các công cụ giao dịch tự động ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Những thuật ngữ công nghệ cao được sử dụng dày đặc nhằm tạo vỏ bọc chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý ham lợi nhuận của người tham gia.

Để tăng mức độ tin cậy, Tấn và Út còn tung thông tin gian dối rằng Kayple được phát triển ở nước ngoài, có cộng đồng nhà đầu tư quốc tế đông đảo. Các đối tượng tạo cảm giác khan hiếm khi giới hạn số lượng đồng Kay lưu hành, từ đó đẩy giá trị quy đổi tăng mạnh, có thời điểm lên tới 2 USDT cho mỗi Kay, khiến nhiều người tin rằng đây là cơ hội đầu tư sinh lời lớn.

Song song đó, hai đối tượng chủ mưu thuê nhiều “leader” làm chân rết, phụ trách dẫn dắt nhóm, quảng bá dự án trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo trực tuyến, lập các nhóm Telegram để khoe lợi nhuận “ảo”. Tiền công của các leader được chi trả bằng USDT trích từ chính số tiền huy động được của nhà đầu tư.

Thực tế, toàn bộ hệ thống Kayple chỉ là dự án ảo. Số dư lợi nhuận hiển thị trên ví điện tử của người tham gia đều do phần mềm lập trình sẵn nhằm tạo niềm tin. Toàn bộ tiền USDT của nhà đầu tư nhanh chóng được chuyển vào ví do Mai Minh Tấn kiểm soát, sau đó chia cho Trần Quang Út và các đồng phạm để tiêu xài cá nhân.

Trần Quang Út (trái) và Mai Minh Tấn bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: NLĐ

Khi dòng tiền bị rút cạn, đến cuối tháng 8/2025, các đối tượng cho hệ thống Kayple ngừng hoạt động, lấy lý do “bảo trì kỹ thuật từ nước ngoài”, đồng thời thao túng giảm giá trị đồng Kay để người tham gia lầm tưởng đầu tư thua lỗ.

Bằng thủ đoạn này, trong gần một năm, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, dự án Kayple đã thu hút hơn 4.000 ví đầu tư, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 51 triệu USDT, tương đương khoảng 1.275 tỷ đồng Việt Nam.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ tổng cộng 10 đối tượng trong đường dây, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng cá nhân. Cơ quan công an cũng đề nghị những người bị hại sớm liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu liên quan nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.