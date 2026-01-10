HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tạm giữ hình sự Trương Thế Kiên sinh năm 1998

Trang Anh |

Căn cứ vào tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trương Thế Kiên về hành vi cướp giật tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội chiều 10/1 cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Trương Thế Kiên (SN 1998; trú tại: xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 15h15’ ngày 07/01/2026, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông CATP làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, thì nghe thấy tiếng hô “cướp” và thấy người dân đang đuổi theo một nam thanh niên. Ngay lập tức, các cán bộ trong tổ công tác đã phối hợp cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, khống chế nam thanh niên, thu giữ tang vật là chiếc iPhone 12 Pro Max. Danh tính đối tượng được xác định là Trương Thế Kiên (SN 1998; trú tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa).

Đối tượng Trương Thế Kiên - Ảnh: Công an Hà Nội

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận ngày 03/01/2026 có đến cửa hàng điện thoại trên phố Hạ Đình bán chiếc điện thoại trên với giá 8 triệu đồng. Chiều ngày 07/01/2026, Kiên đến cửa hàng để đặt vấn đề chuộc lại điện thoại. Khi chủ cửa hàng đưa máy điện thoại để kiểm tra thì đối tượng cầm điện thoại bỏ chạy. Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Khương Đình để xác minh, xử lý.

Căn cứ vào tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trương Thế Kiên về hành vi cướp giật tài sản.

