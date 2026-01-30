Tạm giữ hình sự nhân viên kho Hà Quang Bách

Ngày 29/1, Công an xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa làm rõ việc 4 đối tượng lợi dụng vị trí công tác để chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, các đối tượng gồm:

Đặng Văn Tẳng, sinh năm 2000, trú tại xóm Khuổi Chủ, xã Cô Ba, tỉnh Cao Bằng;

Ngô Văn Tuy, sinh năm 1994, trú tại thôn Vụ Nông, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh;

Hà Quang Bách, sinh năm 2000, trú tại thôn Châu Lỗ, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh;

Nguyễn Đại Nghĩa, sinh năm 1996, trú tại khu phố Vũ Dương, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Trong đó, Tẳng, Tuy và Bách cùng là công nhân tại một công ty tại Khu công nghiệp Công ty TNHH Toyoplas Bắc Giang (có địa chỉ tại xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh).

Cụ thể, đối tượng Tuy làm việc tại bộ phận kho, phụ trách xuất hàng; Bách làm việc tại bộ phận kho, phụ trách cấp nguyên liệu cho bộ phận sản xuất (phát liệu); Tẳng làm việc tại bộ phận sản xuất, phụ trách nhập nguyên liệu từ kho để phục vụ sản xuất còn Nghĩa là lái xe của Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật PACDOO, có địa chỉ tại khu phố Đỉnh, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (đơn vị ký hợp đồng vận tải với Công ty TNHH Toyoplas Bắc Giang).

Quá trình cấp hạt nhựa nguyên liệu để sản xuất vỏ linh kiện điện tử cho bộ phận sản xuất theo các công lệnh của Phòng Kế hoạch, Bách và Tẳng phát hiện sau sản xuất còn dư thừa hạt nhựa nguyên liệu.

Lợi dụng việc này, các đối tượng Bách, Tẳng và Tuy đã bàn bạc, thống nhất không nhập lại số hạt nhựa dư thừa vào kho của Công ty mà chiếm đoạt để bán lấy tiền chia nhau.

Tang vật là hạt nhựa nguyên liệu bị các đối tượng chiếm đoạt của Công ty TNHH Toyoplas Bắc Giang (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, đối tượng Tuy đã bàn bạc và phân công Nguyễn Đại Nghĩa vận chuyển các bao hạt nhựa dư thừa này cùng các pallet hàng xuất theo đơn trong thùng xe ô tô do Nghĩa điều khiển, đưa ra ngoài công ty để mang đi tiêu thụ.

Quá trình điều tra xác định, ngày 24/1, các đối tượng đã chiếm đoạt 2.150 kg hạt nhựa của Công ty TNHH Toyoplas Bắc Giang, trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Xét thấy, vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an xã Xuân Cẩm đã tiến hành bàn giao người cùng toàn bộ hồ sơ vụ việc và vật chứng liên quan, đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, để tiếp nhận, thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự các đối tượng, để tiếp tục được điều tra mở rộng theo quy định.