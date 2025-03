Tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tân - kẻ phóng hoả đốt nhà hàng xóm trong đêm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang gần đây cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tân (SN:1989, trú tại tổ 74, khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 01 giờ 45 phút ngày 29/3/2025, người dân phát hiện Tân cầm vật có phát lửa ném vào nhà ông Nguyễn Văn Lực (SN:1961, là hàng xóm của Tân) gây cháy nên tri hô cho mọi người biết để chữa cháy.

Nguyễn Thanh Tân khai nhận tại Công an phường Mỹ Phước. Ảnh: CA An Giang

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh liền huy động lực lượng cùng phương tiện đến hiện trường phối hợp lực lượng Công an, Quân sự phường và người dân triển khai phương án khống chế đám cháy.

Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà ông Tân và cháy xém 02 nhà liền kề. Rất may không có thiệt hại về người.

Căn nhà ông Lực bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: CA An Giang

Sau khi phóng hoả đốt nhà ông Lực, Tân đã bỏ đi khỏi nhà nên Công an phường Mỹ Phước tổ chức tuy tìm, bắt giữ Tân khi đang lẩn trốn tại phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên. Tại Công an phường, bước đầu Tân thừa nhận dùng xăng phóng hoả đốt nhà ông Lực. Được biết, Tân là đối tượng nghiện chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.