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Tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Việt SN 2000

Chi Chi
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Nguyễn Quốc Việt SN 2000 là đối tượng lừa đảo vé số trúng thưởng.

Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt, SN 2000, trú ấp Minh Lập 2, xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai để tạm giữ hình sự, phục vụ công tác điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó vào ngày 29/10, Nguyễn Quốc Việt mang theo 160 tờ vé số không trúng thưởng, đề ngày 16/09/2026 của Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, sửa hai tờ đầu từ ngày 16/09/2026 thành ngày 28/10/2026 rồi mang đến đại lý vé số Hải Trinh của ông T.Q.S tại ấp Thuận Thành, xã Thuận Lợi lừa đổi được 15.500.000đ.

Tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Việt SN 2000 - Ảnh 1.
Tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Việt SN 2000 - Ảnh 2.

Nguyễn Quốc Việt tại nơi gây án và tại cơ sở tạm giữ. Ảnh: CA Đồng Nai

Khi biết bị lừa, ông T.Q.S đã đến Công an xã Thuận Lợi trình báo. Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thuận Lợi đã phối hợp với công an các địa phương tổ chức xác minh, lần theo dấu vết, bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan Công an đã xác định được Nguyễn Quốc Việt là đối tượng gây án. Biết không thể trốn tránh, ngày 12/11/2026, Nguyễn Quốc Việt đã đến Công an xã Thuận Lợi đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua đây, cơ quan Công an khuyến cáo người dân hãy nâng cao tinh thần cảnh giác với các hành vi lừa đảo. Người nào là bị hại trong các vụ lừa đảo bằng hình thức tương tự xin liên hệ Tổ phòng chống tội phạm, Công an xã Thuận Lợi hoặc trình báo công an địa phương sở tại để được giúp đỡ.

Theo Cổng TTĐT CA Đồng Nai

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Tags

Nguyễn Quốc Việt

Đồng Nai

vé số

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