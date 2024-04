Tạm giữ hình sự người đàn ông dùng dao tấn công vợ rồi tự đốt nhà tại Quảng Nam

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 18/4, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực Bắc Quảng Nam nhận được thông tin xảy ra vụ cháy tại nhà ở của ông Đỗ Văn T. (62 tuổi), trú thôn Trảng Suối, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa.

Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình, ông T. tự đốt gây cháy. Cơ quan Công an cũng xác định, do mâu thuẫn gia đình, vợ chồng cãi nhau nên ông T. dùng dao tấn công vợ trọng thương rồi sau đó đốt nhà mình. Vợ ông T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Xe chữa cháy được điều đến đến hiện trường dập lửa.

Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ hình sự ông T. để điều tra.