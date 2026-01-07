Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự Dương Đăng Thụy (SN 1990, trú tại xã Lạng Giang) để điều tra về hành vi gây rối và sử dụng hung khí nguy hiểm.

Dương Đăng Thụy tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Trước đó, khoảng 5h40 ngày 3/1, một người đàn ông bất ngờ xông vào quán cắt tóc trên đường Bàng Bá Lân, phường Bắc Giang, cầm dao truy đuổi và tấn công chị Nguyễn Thị D. cùng con gái là D.T.A.

Đối tượng được xác định là Dương Đăng Thụy (SN 1990, trú tại xã Lạng Giang). Thời điểm xảy ra sự việc, Thụy lao thẳng vào quán, vung dao truy sát hai mẹ con.

Rất may, chị D. kịp thời chạy thoát ra ngoài, còn cháu Q.A nhanh trí né được nhát chém nên không bị thương. Dù không bị tổn hại về thể chất nhưng cả hai nạn nhân đều rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần sau vụ việc.

Theo lãnh đạo Công an phường Bắc Giang, Dương Đăng Thụy và chị Nguyễn Thị D. là vợ chồng, hiện đã sống ly thân nhiều tháng.

Dương Đăng Thụy cầm dao đuổi theo chị D. (Ảnh: cắt từ clip)

Trước đó, ngày 30/12/2025, một vụ việc tương tự xảy ra ở Thanh Hoá. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của Công an phường Ngọc Sơn về vụ việc có dấu hiệu của hành vi “Giết người”. Theo thông tin ban đầu, giữa Dương Văn Khánh (SN 1994) và vợ là chị Vũ Thị Ngọc A. (SN 2004) xảy ra mâu thuẫn từ ngày 20/12.

Nguyên nhân được xác định do chị Ngọc A. đề nghị ly hôn nhưng Khánh không đồng ý, đồng thời có lời đe dọa với gia đình bên vợ. Đến ngày 27/12, chị Ngọc A. rời nhà, về sống cùng mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị N. (SN 1977, trú tại Tổ dân phố Hồng Phong 1, phường Ngọc Sơn, TP Thanh Hóa).

Khoảng 6h45 ngày 30/12, Khánh lái xe mô tô, mang theo dao đến nhà mẹ vợ tại Tổ dân phố Hồng Phong. Tại đây, Khánh dùng dao tấn công chị Ngọc A., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, Khánh tiếp tục di chuyển đến nhà ông Đinh Văn D. (SN 1973, trú Tổ dân phố Nam Tiến, phường Ngọc Sơn). Thời điểm này, trong nhà có chị Đinh Thị N. (SN 2001) và con trai là cháu Đỗ Xuân M. (SN 2024) đang ngủ. Khánh đã dùng dao gây thương tích nặng cho hai mẹ con.

Nghe tiếng kêu cứu, người thân chạy vào thì Khánh lên xe máy rời khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên cháu Đỗ Xuân M. không qua khỏi.

Sau khi gây án, Khánh đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực (phường Đào Duy Từ, TP Thanh Hóa), lên tầng 7 của bệnh viện rồi rơi xuống đất, tử vong tại chỗ.