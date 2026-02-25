HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Tạm giữ hình sự nam thanh niên "yêu" học sinh dưới 16 tuổi

Cao Nguyên |

Một nam thanh niên ở Đắk Lắk đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi quan hệ tình dục với nữ sinh dưới 16 tuổi.

Ngày 25-2, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Võ Văn Thành (25 tuổi, ngụ xã Cư M'ta, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Tạm giữ hình sự nam thanh niên quan hệ với học sinh dưới 16 tuổi tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Đối tượng Võ Văn Thành đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi

Theo thông tin ban đầu, ngày 21-2, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin tố giác về việc Thành đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu K. (sinh ngày 16-10-2010).

Quá trình xác minh, công an xác định Thành và cháu K. có quan hệ tình cảm.

Từ tháng 12-2025 đến tháng 2-2026, Thành đã ba lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu K. tại một nhà nghỉ.

Theo cơ quan công an, cháu K. đang là học sinh. Thời điểm bị Thành thực hiện hành vi xâm hại tình dục, cháu K. chưa đủ 16 tuổi.

xâm hại tình dục

